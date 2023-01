BMW revela carro elétrico desportivo que fala com o dono e muda de cor

BMW iVision Dee apresentado na CES 2023 © Ana Rita Guerra

Quando os visionários da indústria automóvel pensaram no futuro da mobilidade, talvez não tivessem antecipado um carro que faz caretas, fala com o dono e muda de cor conforme o humor. Mas talvez seja disso que o mercado precisa - ou pelo menos assim pensa a BMW. A construtora alemã revelou na keynote de arranque da feira de tecnologia CES, em Las Vegas, precisamente um carro assim.

O iVision Dee é um elétrico desportivo com uma grelha expressiva, que muda como se fizesse expressões e caretas, com uma voz feminina e traços de forte personalidade. É como se um elétrico do futuro se tivesse fundido com o KITT do passado, o carro falante da série "O Vingador" dos anos oitenta, para gerar este novo conceito.

"Ela diz que é a melhor coisa desde a invenção da roda", brincou o CEO da BMW, Oliver Zipse, momentos antes de revelar o carro. O nome, Dee, vem de "Digital Emotional Experience" e remete para esse lado emotivo do carro, que o torna mais um companheiro que um objeto. "É a nossa visão de empurrar as fronteiras entre o físico e o digital", disse Zipese, considerando que este é "o próximo passo da interação humano-máquina."

A apresentação do carro foi feita com a ajuda de Arnold Schwarzenegger, que protagonizou um mini-filme hilariante sobre os "bons velhos tempos" em que "as coisas eram mais reais" e que incluiu o ator David Hasselhoff e o seu famoso KITT. O carro falante juntou-se mesmo ao Dee no palco do Pearl Theater, no Palms Las Vegas, e Schwarzenegger apareceu para falar do papel da Inteligência Artificial e da tecnologia no futuro, em especial para a mitigação da crise climática.

Dee e KITT na keynote BMW na CES 2023 © Ana Rita Guerra

Esta é uma viragem decisiva para a BMW, que vendeu menos carros em 2022 e procura ganhar terreno no mercado elétrico. O iVision Dee, com a excentricidade da grelha, a voz e a mudança de cor, também mapeia o caminho da construtora alemã. A demo gravada mostrou como a marca irá sobrepor tecnologia no pára-brisas com vários níveis de realidade aumentada para auxiliar o condutor e melhorar a sua experiência.

Estas ideias vão materializar-se nos modelos de uma nova estirpe BMW, "Neue Klasse" (nova classe) que começarão a vir para o mercado em 2025. "Será um salto quântico em termos de tecnologia, design e sustentabilidade", afirmou Oliver Zipse.

"Vamos tornar o carro numa parte ainda mais essencial do seu dia a dia", prometeu o CEO. "O Dee dá-vos um primeiro vislumbre de como um carro se torna um companheiro."

O conceito Dee estará no espaço da BMW na feira CES, que começa oficialmente esta quinta-feira e decorre até domingo em Las Vegas.