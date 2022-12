Boia salva-vidas portuguesa premiada na grande feira de tecnologia CES Las Vegas

Boia high-tech U Safe © Noras Performance

A boia salva-vidas de alta tecnologia U Safe, criada pela empresa portuguesa Noras Performance em Torres Vedras, é uma das inovações que será distinguida na feira de tecnologia CES 2023, que decorre em Las Vegas entre 5 e 9 de janeiro.

O dispositivo de salvamento foi premiado pela Consumer Technology Association (CTA), que organiza o CES, e estará em exibição no showcase de inovações distinguidas durante o evento. A distinção foi atribuída na categoria "Human Security for All" (segurança humana para todos).

Em paralelo, a Noras Performance terá um espaço na feira para promover a sua tecnologia.

"É um investimento na notoriedade da marca", disse ao Dinheiro Vivo o responsável comercial da Noras Performance, Hugo Baldinho. "Queremos entrar nos Estados Unidos e ter visibilidade e obviamente estar na montra de produtos tecnológicos que é a CES é uma oportunidade única."

O objetivo da empresa é entrar no mercado norte-americano em 2023, depois de um compasso de espera por causa da disrupção causada pela pandemia de covid-19. Baldinho referiu que a intenção é encontrar "o parceiro certo" para esta investida, numa altura em que a empresa já tem referências sólidas em diversos mercados, de Portugal, Espanha e Itália à Noruega, Indonésia ou Arábia Saudita.

A partir de uma ideia concebida em 2011, a boia salva-vidas U Safe é guiada de forma remota e atinge uma velocidade de até 15 km/h, feita de plástico resistente e anti-corrosivo (o mesmo utilizado nos caixotes do lixo na rua, nota Baldinho). Patenteada e produzida em Torres Vedras, cada boia custa 7.100 euros e a Noras tem a capacidade de produzir cinco mil unidades por ano, escalável até 20 mil. Hugo Baldinho refere que a tecnologia abana um sector em que não houve muita inovação ao longo de séculos.

"Claramente o material disponível hoje em dia não responde de forma rápida e adequada a uma situação de pessoa que cai na água", explicou o responsável, referindo que o tempo de salvamento é crítico: em cinco minutos a pessoa sofre um choque frio, em 10 a 15 minutos as capacidades de natação começam a esvair-se e à meia hora surge a hipotermia. "Se alguém tiver dado o alarme para busca e salvamento, 50 minutos é o tempo que demora a chegar", indicou. "A U Safe entra no segundo em que nos apercebemos que existe uma situação de alguém que foi borda fora."

O comando é ergonómico, podendo ser usado nas duas mãos, tem um joystick para ajustar a velocidade e direção, e a comunicação é feita por radiofrequência. A boia está sempre em standby e assim que toca na água pode ser controlada remotamente.

Com uma bateria capaz de 500 ciclos de carga, a empresa estima que a durabilidade do plástico ronde os cinco a sete anos. A sua utilidade tem sido reconhecida por diversas entidades, em especial no sector institucional. Na primavera de 2023, a guarda costeira italiana vai recondicionar a sua frota e incluirá uma boia U Safe em todos os seus navios. Mas Hugo Baldinho frisa que, muitas vezes, a segurança é deixada para último e os constrangimentos orçamentais podem pesar.

"Não é a mesma coisa que precisar de um isco, uma corda ou uma âncora e tirar da prateleira e passar na caixa", sublinha o responsável. Esse é um trabalho de evangelização que a Noras Performance tem de fazer. "Costumo dizer que não estamos no negócio de vender U Safe mas sim no negócio de mudar mentalidades", observa.

Esta consciencialização é tão necessária quanto a notoriedade, e é por isso que a Noras Performance está a investir na deslocação à CES 2023, com um stand de cerca de 54 metros quadrados no hall norte do Centro de Convenções de Las Vegas. A equipa chega aos Estados Unidos a 2 de janeiro e fica até ao final da feira, esperando poder abrir as portas do grande mercado norte-americano com as valências únicas do produto.

"Uma das principais características da U Safe é ser simples de utilizar, rápida e ser segura, fiável", descreveu Hugo Baldinho. "Lançamos a U Safe à agua, conduzimos até à pessoa, ela agarra-se, trazemo-la de volta, salvamento feito."