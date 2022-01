Bold by Devoteam é agora Devoteam e prevê faturar 65 milhões em 2022

Bruno Mota, CEO da empresa de desenvolvimento de software e soluções de recursos humanos, Bold by Devoteam. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Bold by Devoteam tem um novo nome, nova imagem e um novo posicionamento, fruto de um reforço da aposta da francesa Devoteam na empresa portuguesa, foi esta quinta-feira anunciado. A tecnológica portuguesa assume agora a 100% a marca, imagem e posicionamento da casa-mãe Devoteam, deixando cair a designação original Bold. Com o novo posicionamento, o grupo Devoteam espera faturar 65 milhões de euros e contratar 400 pessoas, em Portugal, em 2022.

"Continuando, como sempre, com as pessoas no centro da nossa estratégia, está na hora de avançar para o próximo desafio. Hoje, assumimos um novo nome e uma nova imagem, enquanto Devoteam - a Tecnologia e a Criatividade são os nossos pilares e, juntas, dão razão ao mote Creative Tech for better change", escreveu o presidente executivo da Devoteam em Portugal, Bruno Mota, na sua conta de LinkedIn.

"A Bold by Devoteam é agora Devoteam", revela o gestor, sublinhando a satisfação com o culminar de mais de uma década de operações desta tecnológica.

A nova roupagem da empresa liderada por Bruno Mota significa que a Devoteam acaba de reforçar a aposta na tecnológica portuguesa e no mercado nacional. Em 2018, a multinacional de origem francesa tinha adquirido 58% da Bold (agora Devoteam).

"A Devoteam, empresa consultora tecnológica líder com 25 anos de experiência, presente em 18 países da região de EMEA [Europa, Médio Oriente e África) e que conta com mais de 8 mil trabalhadores, vai reforçar a sua aposta em Portugal", lê-se num comunicado partilhado no site da empresa. Contudo, não é explicitado se o reforço da aposta representa um aumento da posição acionista na empresa portuguesa.

Certo é que, agora, a Devoteam quer avançar, em 2022, com uma nova estratégia local, centrando o plano "em tecnologias e serviços como cibersegurança, data, hyper automation e sustentabilidade".

Nova estratégia, novos objetivos: até ao final de 2022, a Devoteam prevê alcançar mais de 65 milhões de euros de receita, em Portugal, proveniente de diferentes serviços, bem como o recrutamento de 400 novos trabalhadores.