Bold quer contratar 70 profissionais no primeiro trimestre de 2021

A portuguesa Bold, que desde 2018 integra o portefólio da multinacional francesa Devoteam, quer arrancar o próximo ano com contratações. Os perfis ligados à cloud, analítica e ainda desenvolvimento de aplicações estão em destaque.

No total, a empresa pretende fazer crescer a equipa em 70 pessoas, com as contratações a acontecerem ainda no primeiro trimestre de 2021, indica a Bold, através de comunicado.

Reconhecendo os desafios que a pandemia trouxe às empresas e ao mercado, a Bold reconhece que também foram criadas "oportunidades" e abertas as portas "para uma nova realidade que será mais assente numa estratégia digital".

Assim, os perfis a contratar estarão ligados às áreas que a empresa considera como chave, como Cloud & DevOps, Application development, data & analytics, management consulting e RPA.

"Somos uma empresa reconhecida no mercado, o que nos traz a responsabilidade de fazer cada vez mais e melhor", refere Hugo Fonseca, COO da Bold, citado em comunicado. "Ainda que estejamos atentos à evolução do mercado, estas contratações são parte do desafio a que nos propusemos de continuar a crescer, de forma a manter a qualidade das nossas soluções para o cliente".

A Bold nasceu em 2009, contando atualmente com escritórios em Aveiro, Lisboa e Porto. A empresa, que está focada no desenvolvimento e entrega de soluções tecnológicas, faz parte do grupo multinacional Devoteam, desde 2018, quando a empresa francesa comprou uma posição de 58% na Bold.