Brasil anuncia a "maior presença de sempre" na Web Summit deste ano

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) anunciou hoje "a maior presença de sempre" na Web Summit deste ano, levando para Lisboa 60 startups e 20 empresas inovadoras, num pavilhão com programação própria.

"O Brasil terá a maior participação de sempre na edição deste ano da Web Summit, através da ApexBrasil, que promove uma Missão de Internacionalização que inclui 60 startups e 20 empresas inovadoras", lê-se no comunicado hoje divulgado.

No texto, a ApexBrasil diz que o pavilhão 'Brasil Inovador', de 225 metros quadrados e com um palco, terá "pitches de startups, sessões com investidores, happy hours, e espaços para produção de podcasts e experiências interativas que utilizarão tecnologias brasileiras".

A participação do Brasil na Web Summit "integra o Programa de Diplomacia da Inovação (PDI), que desenvolve ações para elevar o perfil do Brasil junto dos ecossistemas estrangeiros de inovação, promovendo, entre outros aspetos, a identificação de parcerias, a atração de investimentos e o apoio à internacionalização de 'startups'", acrescenta-se no comunicado.

Ainda antes do início da Web Summit, em novembro, representantes de 280 empresas brasileiras já aterraram em Portugal para impulsionar os negócios no país, trazidas pelo Sebrae, o correspondente no Brasil à Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI).

"Essa missão para Lisboa marca a cooperação bilateral com esse ecossistema vibrante na Europa que é Portugal, com destaque para o empreendedorismo e inovação", explica o presidente do Sebrae, Carlos Melles, citado num comunicado enviado à Lusa, no qual afirma que a iniciativa faz parte da estratégia da instituição de apoiar a internacionalização de pequenos negócios em países de língua portuguesa, tendo Portugal como primeiro contacto.

A Web Summit realiza-se em Lisboa de 01 a 04 de novembro, estando previsto mais de 70.000 participantes e acima de 2.600 'startups' e empresas, 1.120 investidores e 1.040 oradores.