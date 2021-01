Bruxelas pede a Estados Unidos que colaborem em conjunto de regras comuns para regular tecnológicas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. © YVES HERMAN / POOL / AFP

A Comissão Europeia voltou a apelar aos Estados Unidos para que os dois blocos colaborem na criação de um conjunto de regras comuns para manter as grandes tecnológicas debaixo de olho. Desta vez, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, fez o pedido num discurso para o Fórum Económico Mundial de Davos.

A líder da Comissão Europeia destacou durante a intervenção para o evento de Davos a importância de regular o poder de empresas como o Facebook ou o Twitter, notando ainda a importância de controlar o fenómeno da desinformação. Em tempo de pandemia, causada pela Covid-19, a desinformação online ligada a temas como vacinas ou notícias falsas ligadas ao coronavírus têm merecido especial atenção por parte dos organismos oficiais e plataformas digitais.

"O modelo de negócio das plataformas online tem um impacto não só na concorrência livre e justa mas também nas nossas democracias, na nossa segurança e na qualidade da nossa informação", declarou von der Leyen, citada pela Associated Press. "É por isso que precisamos de conter o imenso poder das grandes empresas digitais."

Desta forma, recordando a invasão ao Capitólio, no início do mês de janeiro, von der Leyen urgiu a administração de Joe Biden a unir esforços com a União Europeia. "Juntos podemos criar um livro de regras para a economia digital que é válido em todo o mundo", notou, mencionando temas como a proteção de dados, privacidade e ainda a segurança das infraestruturas críticas.

Bruxelas já expressou, em várias ocasiões desde a eleição de Joe Biden, que o bloco dos 27 está disponível para uma aproximação aos Estados Unidos nos vários temas do digital.

Em dezembro de 2020, Bruxelas apresentou o projeto para o Ato Legislativo dos Serviços Digitais e o Ato Legislativo para o Mercado Único (DSA e DSM, respetivamente nas siglas em inglês). Estas duas propostas englobam diferentes temas: no caso do DSA as empresas que atuam no digital terão de adotar uma atitude de maior responsabilidade em relação aos conteúdos online; já no DSM é mencionada a possibilidade de separação das atividades de determinada empresa, caso tal represente um problema na área da concorrência.