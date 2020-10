Bruxelas poderá apertar regras para as grandes tecnológicas

(Lionel BONAVENTURE / AFP) © Lionel BONAVENTURE / AFP

O regulador europeu está a estudar um cenário em que as tecnológicas de grandes dimensões possam ser obrigadas a cumprir regras mais apertadas do que as tecnológicas mais pequenas, avança o jornal britânico Financial Times.

De acordo com o FT, que cita fontes próximas às discussões, Bruxelas estará a preparar uma lista com até 20 empresas de grandes dimensões do setor da tecnologia, que poderá incluir as big tech - Apple, Amazon, Facebook ou a Alphabet, dona da Google.

Com estes planos, as empresas que sejam integradas na lista vão ter de cumprir regras mais exigentes, que podem visar também a partilha de dados com rivais ou a adoção de maior transparência sobre a forma como obtêm informação.

O Financial Times aponta que este plano pretende conter o poder das grandes tecnológicas no mercado. Ao longo dos últimos anos, a Comissão Europeia tem indicado que o tamanho destas empresas pode ter limitado a presença de empresas de menores dimensões no mercado.

A lista, que não estará ainda fechada, nota o FT, estará a ser elaborada tendo em conta critérios como a quota de mercado ou o número de utilizadores.