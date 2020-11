Bruxelas pondera reformas às patentes para evitar disputas legais entre empresas

Margrethe Vestager. © EPA/OLIVIER HOSLET

Bruxelas estará a ponderar alguns ajustes ao quadro de patentes, avançou Margrethe Vestager, a responsável pela pasta da economia digital e concorrência na União Europeia.

De acordo com a Bloomberg, Vestager indicou que os reguladores "vão considerar reformas para melhorar o quadro regulatório para as patentes vistas como essenciais", ao mesmo tempo em que será feito trabalho para "reduzir as fricções e litigações" que têm surgido na indústria tecnológica, em processos de larga escala.

Dando como exemplo a disputa que opõe a Nokia à Daimler, em que a primeira exige uma compensação maior para que a sua tecnologia seja utilizada nos veículos da Daimler, Bruxelas quer com esta reforma criar um cenário em que as empresas possam mediar discussões e evitar tribunais.

Vestager refere que "a curto prazo" a União Europeia pretende impulsionar a "indústria a definir um fórum que permita a discussão e mediação para que, num grau mais elevado" os litígios "possa sem resolvidos fora do tribunal".

A responsável europeia apontou ainda que o sistema atual de patentes "não é muito transparente".

Na mesma conferência de imprensa Vestager anunciou os planos da União Europeia dos Dados.