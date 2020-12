Bruxelas quer regras mais duras para as tecnológicas, com divisão de empresas e multas mais pesadas

Margrethe Vestager.

As gigantes tecnológicas poderão vir a enfrentar regras mais rígidas no mercado europeu. Esta terça-feira foi revelado o conteúdo das propostas para os Atos dos Serviços Digitais e Ato dos Mercados Digitais (Digital Services Act e Digital Markets Act, em inglês).

De acordo com a Comissão Europeia, a proposta não só define "responsabilidades claras e responsabiliza" os intervenientes no digital mas também reconhece o "impacto particular que as plataformas muito grandes têm na economia e na sociedade" da União Europeia.

Entre os principais destaques estão as multas mais pesadas, o fim do direito de preferência em relação aos próprios produtos ou mesmo, em casos de reincidência, a separação estrutural de uma plataforma ou forçar uma empresa a retirar algum investimento do espaço europeu.

No Twitter, a vice-presidente e responsável pela pasta do mercado digital, Margrethe Vestager, comentou que estas propostas "criarão serviços seguros e de confiança ao mesmo tempo em que se protege a liberdade de expressão. Darão novos a fazer e não fazer aos gatekeepers do digital que fazem parte do nosso mundo - para garantir um uso justo dos dados, interoperabilidade e sem preferência própria".

Multas até 10% da faturação global

A lista de regras da proposta do Ato dos Mercados Digitais acarreta um conjunto de medidas específicas que as chamadas big tech, como a Google, Apple, Facebook e Amazon, deverão cumprir para operar em conformidade com as regras da União Europeia. Embora o texto não refira especificamente estas empresas, Bruxelas estipula que "as plataformas que cheguem a mais de 10% da população da União Europeia (45 milhões de utilizadores)" serão sujeitas a estas regras específicas.

Tal como já tinha sido avançado por agências como a Bloomberg ou a Reuters, o documento indica que as multas podem chegar aos 10% da faturação global das plataformas que sejam consideradas como 'gatekeepers'.

Caso haja uma reincidência, nota a Comissão Europeia, as sanções poderão ir ainda mais longe, envolvendo a "obrigação de tomar medidas estruturais".

Depois de apresentada a proposta, o Parlamento Europeu e os Estados-membros vão discutir o conteúdo. Caso seja adotado, o texto final terá aplicabilidade direta em toda a União Europeia.