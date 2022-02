Building The Future Hackaton está de volta e oferece 5 mil euros aos vencedores

"Este tipo de iniciativas que promovem a inovação aberta são uma ferramenta essencial para assegurar que as empresas se aproximam das comunidades tecnológicas e das mentes mais inovadoras e criativas do mundo", refere Ana Casaca, diretora da Galp Inovação © Building The Future

Depois da última edição, decorrida entre 26 a 28 de janeiro, o Building The Future (BTF) - principal evento português de transformação digital, com o patrocínio principal da Microsoft e construção da imatch - desafia agora todos os programadores, inovadores e empreendedores a participarem no Hackaton , cujo objetivo é a construção de um futuro "low carbon".

"Após o sucesso alcançado no ano passado, em que conseguimos identificar soluções verdadeiramente promissoras para a mobilidade elétrica, considerámos que fazia todo o sentido desafiar, novamente, o ecossistema de inovação nacional a responder e a solucionar, através da tecnologia, questões que são cada vez mais pertinentes e atuais para a sociedade, como o low carbon", explica Andrea Rubei, marketing and operations executive director da Microsoft Portugal.

Numa parceria que junta a Upcoming Energies (Galp), a Microsoft, a InnoEnergy, a imatch e a TAIKAI, o Building The Future Hackathon 2022 propõe aos interessados ultrapassarem as fronteiras da tecnologia para "reduzir a pegada de carbono e impulsionar a inovação neste âmbito". Com a atribuição de prémios de 3000€ para o melhor projeto, 1500€ e 500€ para os 2.º e 3.º lugares, respetivamente, o desafio consiste em encontrar soluções, ferramentas ou softwares inovadores nos seguintes desafios:

• Baterias de Veículos Elétricos: aplicação de uma segunda vida de Baterias em Veículos Elétricos para maximizar a sua utilização de uma forma eficiente e ecológica;

• Financiamento da Transição Energética: facilitar e tornar mais acessível a aquisição de ativos de energia limpa através de financiamento;

• Encontrar os melhores locais para comunidades solares: identificar pontos/locais solares privilegiados com melhor potencial para desenvolver comunidades solares urbanas;

• Soluções alternativas de energia solar fotovoltaica: melhorar o ordenamento territorial para aplicação de energias renováveis e soluções solares fotovoltaicas alternativas;

• Otimização de Postos de Abastecimento de Hidrogénio: melhorar a gestão do funcionamento dos postos de abastecimento e a experiência do cliente.

Os interessados deverão organizar-se em equipas (com o máximo de cinco elementos), identificando a área à qual se destina a sua solução, e escolher, até dia 6 de março, "o desafio e desenhar uma primeira conceção do projeto, definindo o problema, a proposta de valor, a solução, a tecnologia e os membros da equipa", explica a organização do evento, em comunicado. Na fase final, um júri fará a seleção de cinco finalistas, que deverão "de 31 de março a 7 de abril, terão de arrecadar o maior número de votos possível do público", acrescenta.

As inscrições poderão ser realizadas aqui, até dia 20 de fevereiro.