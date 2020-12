Califórnia concede primeira licença comercial para entregas com veículos-robô

Chama-se Nuro e é a startup que obteve a primeira licença da Califórnia para uso de veículos autónomos para operar um serviço de entregas comercial, indica a imprensa local. A empresa já tinha conseguido licenças do estado que lhe permitiam testar veículos autónomos e utilizar as vias públicas para esses testes, mas a aprovação do Departamento de Veículos Motorizados (DMV) permite agora que já possa operar de forma livre e cobrar pelos serviços que são fornecidos por veículos robôs.

A Nuro anunciou já que quer lançar serviços limitados a certas zonas da Califórnia no início do próximo ano, usando para isso veículos autónomos Toyota Prius antes de fazer a transição para seus robôs de entrega R2, construídos de propósito para fazerem entregas.

A licença agora emitida para exploração comercial de veículos autónomos - a primeira emitida pela Califórnia - cobre áreas limitadas dos condados de San Mateo e Santa Clara.

Entregas automatizadas, o presente em 2021

A Nuro foi fundada em 2016 pelos antigos colaboradores da Google Dave Ferguson e Jiajun Zhu. O objetivo já para o início de 2021 é oferecer os seus serviços comerciais num dos condados da Califórnia, entregando ofertas de um parceiro que não foi ainda anunciado.

"A emissão da primeira licença é um marco significativo na evolução dos veículos autónomos na Califórnia", explicou em comunicado o diretor do DMV da Califórnia, Steve Gordon. Com sede em Mountain View, no condado de Santa Clara, Califórnia, tudo indica que essa será a primeira cidade a ter o serviço.

A licença permite que a Nuro use ruas sempre à superfície e que os seus veícuclos operem a velocidades até aos 57 km/h em áreas que incluem as cidades de Atherton, East Palo Alto, Los Altos Hills, Los Altos, Menlo Park, Mountain View, Palo Alto, Sunnyvale e Woodside.

Veículo robô sem volante

A Nuro testou inicialmente sua tecnologia autónoma com Toyota Prius modificados em testes de entrega no Arizona e no Texas antes de lançar o seu veículo-robô, o R1, em dezembro de 2018. O R2 de segunda geração chegou em fevereiro deste ano.

Construído nos EUA, o R2 tem um LiDAR (sistema frequente nos veículos autónomos, que só a Tesla parece não usar), radar e várias câmaras e não tem volante, pedais ou espelhos retrovisores laterais já que foi construído de propósito para ser autónomo.

O R2 é um pouco mais pequeno que um citadino comum, tem dois compartimentos com temperatura controlada que são acedidos através de portas que se levantam quando o cliente digita um código. Para já tem 40 km/h de velocidade máxima e pode levar 190 kg de carga (não leva pessoas).

Nos testes em Houston, no Texas, o R2 entregou pizzas da Domino's, mantimentos da rede Kroger e produtos do Walmart.

Até agora a Califórnia emitiu apenas cinco licenças para testes de veículos sem condutor em vias públicas para a AutoX, Cruise, Nuro, Waymo (da Google) e Zoox. O Waymo do Google começou já a operar um serviço comercial de táxi sem condutor nos subúrbios de Phoenix, no Arizona, em outubro. O Grupo Alibana está a testar um serviço semelhante em Xangai.