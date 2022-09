Canadiana Rakuten Kobo lança eReader à prova de água

Novo eReader da Kobo

É feito de mais de 85% de plástico reciclado - incluindo 10% de plástico oceânico - e tem como missão melhorar a experiência de leitura dos consumidores. Chama-se Kobo Clara 2E e é o novo eReader da Rakuten Kobo.

Com este lançamento, a empresa canadiana quer garantir um maior conforto aos adeptos da leitura, com um ecrã antirreflexo (que comporta um modo escuro), de forma a permitir "mais leituras noturnas sem afetar a qualidade do sono", explica a Rakuten Kobo, em comunicado.

O novo eReader oferece, ainda, o acesso a bibliotecas inteiras de eBooks e audiolivros da Kobo, com ligação através de Bluetooth. E é, de acordo com a Kobo, totalmente à prova de água, sendo que resiste 60 minutos imerso até dois metros de profundidade.

Este lançamento vai ao encontro do compromisso da empresa de levar a cabo a transição para a utilização de materiais reciclados certificados, sempre que possível, ao mesmo tempo que responde aos requisitos técnicos de cada equipamento.

Na senda da sustentabilidade, a Kobo compromete-se mesmo a retirar mais de 200 mil garrafas de plástico dos oceanos e mais de um milhão de CD"s e DVD"s de aterros sanitários.

"O Kobo Clara 2E é sobre viver os nossos valores: proporcionar uma melhor experiência de leitura e ao mesmo tempo dar um passo importante em direção à sustentabilidade", refere Michael Tamblyn, CEO da Rakuten Kobo. "Acreditamos que cada pequena ação, ponderada e intencionalmente colocada, pode ter um impacto significativo", diz.

A insígnia do Canadá declara que com o lançamento do Kobo Clara 2E enquadra-se no seu compromisso de compensar 100% das emissões de carbono associadas aos envios diretos dos seus eReaders.

O novo dispositivo terá um preço de venda de 149 euros e já pode ser pré-encomendado no site da empresa. A partir do dia 22 vai estar disponível para compra online e em loja no Canadá, EUA, Reino Unido, Holanda, França, Itália, Espanha, Portugal, Suécia, Suíça, Polónia, Austrália, Singapura e Malásia.