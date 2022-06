Cancelar e editar iMessages, personalizar ecrã bloqueado e mais no novo iOS 16

Craig Federighi na abertura do WWDC da Apple © Apple

O novo iOS 16, que a Apple apresentou hoje no arranque do evento anual para programadores, WWDC, vai permitir cancelar o envio de mensagens iMessage ou editá-las depois do envio. A novidade foi anunciada pelo vice-presidente sénior de engenharia de software, Craig Federighi, que disse que estas eram algumas das funcionalidades mais pedidas à Apple.

Com a edição, será possível corrigir gralhas, por exemplo, mesmo depois de ter enviado a mensagem. Mas se o remetente decidir que afinal quer fazer "recall" da mensagem, é possível cancelar o seu envio carregando em "undo send." Todos os exemplos mostrados por Federighi referem-se às iMessages, as mensagens enviadas entre dispositivos Apple através de um sistema proprietário.

Há ainda uma terceira nova funcionalidade, a de marcar qualquer grupo de mensagens como não lidas.

Outra mudança na próxima iteração do sistema operativo é a possibilidade de personalizar de forma muito mais completa o ecrã bloqueado e adicionar-lhe widgets.

"É o maior redesenho de sempre do ecrã bloqueado, que reimagina a sua aparência", disse Federighi. O utilizador poderá escolher diferentes fontes, cores e formatos para a hora e dia, a profundidade das fotografias, os filtros e os estilos. Cada ecrã bloqueado personalizado pode ter diferentes widgets, como a temperatura, os anéis de atividade, o calendário e outros - à semelhança do que é possível fazer o ecrã do Apple Watch.

"Há muito espaço para a personalização, com milhões de combinações", disse Federighi. A fototeca pode sugerir as melhores fotos e há uma nova biblioteca de imagens de fundo, incluindo uma de astronomia.

Nova também é a forma como o utilizador receberá as suas notificações: passam a entrar na parte de baixo do ecrã e torna-se mais fácil selecionar quais aparecem e quando.

A função Live Activities permitirá seguir o que está a acontecer em eventos ao vivo, com informação no ecrã bloqueado sobre o resultado atual de um jogo, perceber onde está o condutor do Uber ou o progresso numa sessão de exercício fisico.

Estas novidades todas vão ser ligadas a uma funcionalidade que foi introduzida no ano passado, Foco. O utilizador poderá personalizar os vários modos, por exemplo escolhendo fotografias diferentes para o modo Não incomodar, o modo Tempo Pessoal, o modo Trabalhar e o Dormir.

O modo Trabalhar poderá mostrar apenas os widgets relacionados com trabalho no ecrã bloqueado, e isto também será extensível às aplicações com filtros: por exemplo, esconder as abas do Safari que não forem de trabalho. A ideia, disse Federighi, será "traçar limites e encontrar equilíbrio em todos os momentos da vida."

Apple Pay e Wallet

Com uma implantação generalizada nos retalhistas norte-americanos, o sistema de pagamento com o iPhone, Apple Pay, vai introduzir uma novidade relevante: a possibilidade de dividir os pagamentos em quatro sem juros. Este Apple Pay Later é a versão da marca do "Buy Now Pay Later", uma tendência em crescimento exponencial, com empresas como a Affirm e a PayPal a permitirem dividir pagamentos sem cobrar qualquer juro.

Normalmente, estes pagamentos são feitos num curto espaço de tempo (como uma vez a cada duas semanas) e a sua utilização é extremamente popular. Segundo explicou Corey Fugman, diretor de Apple Pay e Wallet, a carteira digital da marca também vai integrar informações de entrega das encomendas e permitirá aos comerciantes aceitarem pagamentos sem hardware adicional. Ou seja, o iPhone passa a ser um terminal de pagamento móvel e a aceitar pagamentos contactless com outros iPhones.

A Wallet também está a trabalhar com vários estados para que os documentos de identificação possam ser aceites em versão digital. Em vez de apresentarem a carta de condução ou outro documento, os utilizadores poderão apresentar a versão que foi guardada na carteira. Esta versão também poderá ser usada para confirmar a identidade em aplicações sem que estas tenham acesso a todas as informações - por exemplo, apenas que a pessoa é maior de idade sem revelar a data exata de nascimento.

Nesta sessão de arranque do WWDC, a Apple falou ainda de melhorias na aplicação de Mapas, Home App para controlar funções da casa inteligente, iCloud Shared Photo Library, CarPlay e watchOS 9.

Novo MacBook Air 2022 © Apple

Nos computadores Macintosh, a Apple anunciou a nova geração de microprocessadores próprios, M2, e e introduziu o primeiro computador com ela, o novo MacBook Air, com um preço a começar nos 1199 dólares.

Haverá também um MacBook Pro de 13 polegadas com M2, com preço a partir dos 1299 dólares. Ambos estarão disponíveis em julho.

Quanto ao próximo sistema operativo dos Macintosh, será chamado MacOS Ventura.