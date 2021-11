Carlos Moedas: "Não tenham medo de pensar em grande"

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas © André Luís Alves / Global Imagens

"Não tenham medo de pensar em grande." Esta foi a ideia que Carlos Moedas, o novo presidente da Câmara Municipal de Lisboa quis transmitir durante a sessão de perguntas e respostas, no segundo dia da Web Summit.

Questionado sobre se Lisboa não pode estar num caminho em que cometerá os mesmos erros que São Francisco (EUA), Carlos Moedas respondeu com o modelo social europeu, que diferencia o nosso mercado do americano. E afirmou que o papel de um político é o de conseguir um equilíbrio entre políticas sociais, em que protege as pessoas mais "desafortunadas" e as políticas económicas. E é nesse ponto que a Europa se diferencia: pelo estado social. E é por isso que um dos seus cavalos de batalha é precisamente a habitação, mais precisamente o acesso à habitação com rendas acessíveis.

Outro é o conceito da cidade de 15 minutos, em que as pessoas conseguem aceder a todos os serviços necessários no espaço de 15 minutos. O que significa, segundo Carlos Moedas, trabalhar com as pessoas, com os locais, no sentido de criar medidas que incentivem o uso dos transportes públicos e a redução das viaturas próprias. Aplicando isto à fábrica de unicórnios significa não ter uma única fábrica, mas sim várias fábricas, espalhadas por Lisboa.

Smart cities, um conceito cada vez mais na moda. Mas que, para Carlos Moedas, representa, muitas vezes, simplesmente em disponibilizar informação essencial ao cidadão. Como que o seu autocarro está apenas a um minuto de distância ou informar o serviço de recolha que há uma quantidade anormal de lixo na rua (ou que a capacidade foi atingida e por isso é preciso acionar o serviço).

O novo presidente da Câmara de Lisboa terminou a sessão a falar de mobilidade, da utilização de bicicletas. Que é uma mobilidade importante, mas que é preciso haver uma maior educação por parte das pessoas. Do código da estrada, dos limites de velocidade. E que, sendo Lisboa uma cidade com uma população envelhecida, que é preciso haver cidadania, no sentido de várias faixas etárias, com diferentes necessidades, coexistirem.