Carlos Moedas quer Hub de Inteligência Artificial em Portugal

O ex-comissário europeu com a pasta da inovação, Carlos Moedas, revelou mesmo que esteve reunido recentemente com a empreendedora - a DefinedCrowd tem soluções de linguagem que alimentam sistemas de inteligência artificial e desperta a cobiça de gigantes tecnológicos - e ficou entusiasmado com a perspectiva de criar um Hub de Inteligência Artificial no país, uma ideia que admite estar focado em concretizar.

"A Daniela falou nisso e faz todo o sentido em avançar porque temos quatro ou cinco empresas importantes nessa área e muito talento espalhado pelo mundo que nos pode ajudar a criar um Hub significativo no país", explicou.

Daniela Braga abordou depois a vantagem europeia em estar a trabalhar em conjunto em projetos de cloud públicas europeias e por ter uma postura aberta, de partilha de conhecimento em inteligência artificial que pode ajudar a atrair talento.

Já sobre a utilização dos dados pessoais que alimentam os sistemas de inteligência artificial, diz que é importante continuar a usar "mas as pessoas devem controlar melhor o uso que é feito com os seus dados e até, inclusive, poder receber por isso" e, aí, "a Europa é uma referência a nível de regulamentação".

A empreendedora portuguesa que vive nos EUA mas tem dois escritórios em Portugal abordou ainda a relação com a China. "Vivi na China e sei como pensam tecnologicamente, mas têm uma ética diferente da nossa", admite. Apesar disso espera que a Europa não se junte aos EUA para rivalizar com a China. "Prefiro que haja um acordo com a China e, juntos, todos trabalhemos numa estratégia global para a inteligência artificial".

Moedas explica ainda que a Europa tem a melhor regulamentação para a tecnologia a nível mundial e uma preocupação com os temas de inteligência artificial e os seus efeitos que a tornam "um local perfeito para muitos talentos desenvolverem as suas soluções".

