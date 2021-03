Casa inteligente. Mercado cresce a dois dígitos com maior procura por automação

O interesse dos consumidores em automatizar funcionalidades em casa e otimizar a sua experiência de computação vai traduzir-se num aumento expressivo da venda de dispositivos inteligentes nos próximos quatro anos. Depois de 801,5 milhões de aparelhos "smart home" vendidos em 2020, o que representa um aumento de 4,5% face ao ano anterior, a IDC prevê que o mercado vai crescer a dois dígitos até 2025, atingindo os 1,4 mil milhões de dispositivos. A Google e a Amazon são as marcas dominantes.

"As vendas de dispositivos da casa inteligente mantiveram-se bastante resilientes durante a pandemia de covid-19", afirmou Adam Wright, analista sénior de Smart Home na IDC. O especialista sublinhou que, embora o mercado tenha enfrentado desafios em 2020 devido ao elevado desemprego, a recuperação económica desigual e as medidas de confinamento, todas as categorias de dispositivos da casa inteligente cresceram. O entretenimento vídeo (com televisões 8K e integradas) representou a maior fatia (37%), seguido da videovigilância doméstica (20,5%) e altifalantes inteligentes (16,3%). Todas as outras categorias, como lâmpadas e frigoríficos inteligentes, somaram 26,2%.

"Os consumidores transferiram as prioridades dos seus gastos de outras áreas como viagens, refeições fora de casa e idas ao cinema para se focarem em adicionarem mais conforto, conveniência e entretenimento em casa", explicou Wright. "Como tal, vimos que os aparelhos de domótica como dispositivos de streaming, altifalantes inteligentes, aparelhos de segurança, lâmpadas inteligentes e outros tiveram um bom desempenho ao longo do último ano."

Na Europa Ocidental, a consultora prevê que o mercado vai crescer a dois dígitos: uma taxa anual composta de 14,7% até 2025. É uma performance bastante superior aos Estados Unidos (+3,8%), o que se deve ao facto de o país já estar mais maduro neste sector. No final do período em análise, a China deverá tornar-se o maior mercado para o segmento, com um crescimento de 21,9%.

"Embora os mercados desenvolvidos liderem, sem dúvida, em termos de volumes de remessas, espera-se que os mercados emergentes como a Índia e a América Latina se tornem rapidamente no próximo campo de batalha para empresas como a Google e a Amazon, que dominam o mercado da casa inteligente", sublinhou o analista Jitesh Ubrani, na nota de pesquisa da IDC.

O especialista disse que a emergência de novos fabricantes, particularmente de marcas secundárias de smartphones, vai ajudar a aumentar a concorrência no segmento de domótica.

Aquilo que poderá abrandar o crescimento, notou a IDC, serão preocupações relacionadas com segurança e privacidade, os custos dos serviços e a volatilidade na economia global.