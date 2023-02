Casa-mãe da Google sofre queda de 34% nos lucros

Google © Unsplash

O ano não começa da melhor forma para a Alphabet, casa-mãe da Google, que acaba de reportar uma queda significativa dos lucros no quarto trimestre de 2022. Em cima de receitas de 76 mil milhões de dólares, apenas 1% mais que no mesmo período do ano anterior, os lucros líquidos da empresa caíram 34% para 13,62 mil milhões de dólares.

Foi uma derrapagem que se deveu sobretudo à redução nas receitas publicitárias, com destaque para a má performance do YouTube. A maior rede mundial de partilha de vídeos registou uma quebra de 8% nas receitas, para 7,96 mil milhões, o que ficou aquém do esperado pelos analistas.

É uma diferença importante num momento em que o YouTube está a ser desafiado pela concorrência da app chinesa TikTok e os seus vídeos curtos. Na conferência com analistas que se seguiu à apresentação de resultados, o CEO Sundar Pichai disse que o produto YouTube Shorts, desenhado para competir nesta arena, tem agora 50 mil milhões de visualizações diárias.

Também a divisão Google Search - a galinha dos ovos de ouro da empresa - caiu ligeiramente, -2% para 42,6 mil milhões de dólares.

Já a unidade de nuvem Google Cloud cresceu 32% para 7,32 mil milhões de dólares, mas acabou por ficar abaixo da expectativa porque os analistas esperavam melhor.

Esta apresentação pouco entusiasmante da Alphabet chega no rescaldo do despedimento de 12 mil empregados e dos desafios potenciais na área da Inteligência Artificial generativa, nomeadamente com o sucesso do bot ChatGPT. O CEO Sundar Pichai aludiu a esse foco na empresa.

"Os nossos investimentos de longo prazo na ciência de computação profunda torna-nos extremamente bem posicionados à medida que a IA atinge um ponto de inflexão, e estou entusiasmado pelos saltos impulsionados pela IA que estamos prestes a revelar na Search e para lá disso", afirmou.

No global de 2022, as receitas subiram 10% mas os lucros também caíram de forma estrondosa - passaram de 76,03 para 59,9 mil milhões de dólares, uma redução na ordem dos 21%.

"Temos um trabalho significativo em curso para melhorar todos os aspetos da nossa estrutura de custos, de forma a apoiar os investimentos nas nossas maiores prioridades de crescimento para entregar crescimento lucrativo e de longo prazo", disse a diretora financeira Ruth Porat, no comunicado de resultados.

As ações da Alphabet caíram mais de 4% nas trocas fora de horas depois da apresentação esta quinta-feira. A empresa não esteve só no desaire: também a Apple e a Amazon desapontaram com os números do quarto trimestre. Esta não foi uma boa semana para as FAANG, à exceção da Meta (o F do acrónimo de quando era Facebook), que reportou resultados um pouco acima das previsões.