Casafari entra no negócio do arrendamento de longa duração

Javier Vidal, Tiffany Yiu e Carlo Magnoni, especialistas em arrendamento residencial, vão gerir esta nova unidade de negócio. © Direitos Reservados

A Casafari, empresa especializada em dados de inteligência artificial para o setor imobiliário, acaba de entrar no negócio do investimento em ativos para arrendamento residencial de longo prazo. A tecnológica quer fazer a ponte entre investidores e proprietários e, desta forma, potenciar a oferta de um produto que apresenta elevada escassez no mercado.

O plano de negócios da Casafari para esta nova aposta aponta para a captação de um investimento da ordem dos 50 milhões de euros já em 2023 e entre 100 a 200 milhões nos próximos anos. Para já, irá focar-se em Portugal e Espanha., mas perspetivando estender a breve prazo a ação a França e Itália A empresa decidiu constituir uma equipa própria para esta unidade, que irá gerir portfolios em nome dos investidores.​​​​​​

Segundo Tiffany Yiu, que trocou a Round Hill Capital para abraçar este novo desafio, o "interesse dos investidores no mercado imobiliário de arrendamento, o portfólio de unidades unifamiliares da Casafari e a sua posição única enquanto parceiro com insights de dados do mercado imobiliário" constituíram os racionais para a criação da unidade SFR (single-family renting).

Na sua opinião, "o mercado necessita de um grande aumento na oferta de arrendamento a longo prazo para acompanhar a procura, bem como para oferecer preços mais acessíveis". Na análise da Casafari, o arrendamento profissionalizado a longo prazo está abaixo de 10% do mercado.

A Casafari já identificou "investidores com interesse em disponibilizar arrendamento estável de longo prazo aos inquilinos". Como avançou, "temos investidores localizados nos EUA e na Europa que são proprietários profissionais e experientes em países como EUA, Alemanha e Reino Unido".

"O aumento do número de apartamentos gerenciados profissionalmente no setor já construído vai ajudar a aliviar a escassez de habitação", diz. Além que muitos dos investidores que a Casafari já detetou "planeiam melhorar a eficiência energética do parque habitacional mais antigo o que será crucial para manter as propriedades existentes mais viáveis a longo prazo".

Com base nos dados que dispõe, a Casafari estima que o valor de mercado em Lisboa das unidades usadas com 0 a três quartos ronde os 15.6 mil milhões de euros. No Porto, a avaliação aponta para 7,5 mil milhões. Tiffany Yiu espera que "cerca de um terço do capital angariado seja aplicado em Portugal no próximo ano".

.A taxa de rentabilidade de um investimento neste produto ronda os 5 a 8%.

Javier Vidal e Carlo Magnon, que vieram da Stoneweg, constituem os outros membros da equipa desta nova unidade de negócios da Casafari.