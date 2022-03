CDI Portugal lança curso online gratuito sobre biotecnologia

© Pixabay

O CDI Portugal, entidade responsável pelo Apps for Good e pelo Centro de Cidadania Digital em Valongo, lançou um curso online gratuito sobre biotecnologia, cujo objetivo é dar a conhecer "as tecnologias que utilizam sistemas biológicos, organismos vivos, assim como a produção de bens e produtos biotecnológicos benéficos para o planeta", anunciou esta quarta-feira a organização.

Disponibilizado na Recode - plataforma digital que oferece cursos online de tecnologia totalmente gratuitos, adaptados em português -, este curso estima uma duração total de seis horas e aborda o impacto da biotecnologia na natureza e na vida humana.

A Recode conta já com mais de 20 cursos, entre os quais o de programação em App Inventor, Introdução ao Mundo Digital, Gestão de Projetos e Apps com Impacto e Hackear o Futuro. As formações são ministradas em regime e-learning e são certificadas pelo CDI Portugal, pela Recode e por grandes empresas como a Microsoft e o PMI (Projet Management Institute - Educational Foundation).

Clique aqui para saber mais informações sobre os cursos.