Centro digital da Mercedes abre novo escritório em Lisboa e tem 140 vagas

Novo escritório do centro digital da Mercedes © Direitos Reservados

A Mercedes-Benz.io, subsidiária da marca de automóveis alemã para o desenvolvimento de soluções tecnológicas de marketing e vendas, anunciou a abertura de um novo escritório em Lisboa e a intenção de recrutar mais 140 profissionais para áreas como software development e design, data analytics, agility and IT operations.

O Parque das Nações foi o sítio eleito. Localizado na Torre Zen, o novo escritório ocupa mais de 1100 metros quadrados (m2), divididos por dois pisos, com espaços dedicados a áreas de trabalho e reuniões, dispondo ainda de 400 m2 dedicados a salas de jogos, área lounge, pool couch, bar e biblioteca.

Inaugurado em 2017, o centro digital da Mercedes em Portugal conta hoje com uma equipa de mais de 330 profissionais entre os escritórios de Lisboa e Braga. Somando os espaços de Berlim e Estugarda, a empresa tem mais de 500 colaboradores globais.

"As nossas equipas na Alemanha e em Portugal desempenham um papel fundamental na transformação digital da Mercedes-Benz, impactando toda a experiência de compra e a jornada do cliente, desempenhando um papel central no segmento de luxo, tanto offline quanto online", explicou Silvia Bechmann, CEO da Mercedes-Benz.io, durante o evento para apresentação das novidades, que contou com a presença do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva. "Queremos continuar a investir em Portugal e a expandir a nossa presença no país, e manteremos o ritmo de crescimento atual ao longo de, pelo menos, os próximos dois anos", rematou.

A marca automóvel anunciou ainda que pretende abrir, já no início de 2023, um novo centro de competências no Campus em Sintra, focado na área de negócio online, que vai permitir uma colaboração entre a Mercedes em Portugal e o novo centro de competências internacional.