CEO da Google avisa para os perigos da Inteligência Artificial desgovernada

Sundar Pichai no programa "60 Minutos" © 60 Minutos

O CEO da Google e da casa-mãe Alphabet, Sundar Pichai, avisou para a necessidade de regular a Inteligência Artificial numa altura de explosão das capacidades dos novos modelos. Foi um alerta dado em entrevista ao programa 60 Minutos que surge numa altura crítica, em que aplicações de IA generativa como o ChatGPT estão em acelerado desenvolvimento.

Relacionados Espanha avança com investigação a ChatGPT

Questionado sobre o que lhe tira o sono em termos de IA, Pichai respondeu que é "a urgência de a trabalhar e desenvolver de uma forma benéfica; mas, ao mesmo tempo, pode ser muito prejudicial se implementada da forma errada."

Esta posição de Sundar Pichai reflete a abordagem cautelosa que a Google tem tido ao longo dos últimos anos. A empresa é uma das pioneiras no desenvolvimento de modelos de Inteligência Artificial, com ferramentas como Google Lens e Google Assistant a beneficiarem desses investimentos.

Mas a empresa também mostrou reticências na integração de IA em aplicações disponíveis ao público sobretudo no que toca à pesquisa e IA generativa.

O surgimento do ChatGPT da OpenAI, no final de 2022, mudou o cenário. Com a rápida adesão a esta aplicação (que surgiu em versão beta) e os avanços subsequentes, abriu-se uma competição que está a pressionar as grandes empresas como a Google a acelerarem os seus planos para a IA, com consequências imprevisíveis.

"Ainda não temos todas as respostas e a tecnologia está a avançar rapidamente", disse Pichai. "Isso tira-me o sono? Absolutamente que sim."

Com a rival Microsoft a fazer um investimento milionário na OpenAI e a integrar a sua tecnologia em aplicações como o motor de busca Bing, a pressão tornou-se inevitável. A Google fez uma série de anúncios relacionados com IA, incluindo o lançamento do serviço de IA conversacional Bard, que classificou como experimental. No entanto, Pichai disse que o ambiente de competição não é benéfico para a sociedade nesta área em particular.

"Uma das coisas com que temos de ter cuidado no que toca à IA é evitar o que chamo de condições de corrida, em que as pessoas que estão a trabalhar nisto ficam tão focadas em quem chega primeiro que perdemos vista dos potenciais problemas", disse o CEO.

Pichai também endereçou uma das principais críticas que têm sido feitas à OpenAI e à Microsoft, sobre a precipitação em disponibilizar a tecnologia da forma como o fizeram.

"Um dos pontos que se fazem é que não queremos disponibilizar a tecnologia assim, muito muito poderosa, porque não dá à sociedade tempo para se adaptar", disse Pichai. Essa é uma perspetiva razoável.

Pichai considerou que "há pessoas responsáveis" na OpenAI e na Microsoft, que estão a tentar perceber como abordar esta tecnologia, e essa é também a discussão que está a acontecer na Google.

Na Europa, há uma preocupação crescente em relação às implicações da IA generativa. A Itália bloqueou o ChatGPT e a Espanha está a investigar a aplicação.