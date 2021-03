CEO do Facebook, Twitter e Google interrogados no congresso após ataque ao Capitólio

Os CEO de três das empresas mais influentes de Silicon Valley estão hoje como testemunhas em frente ao congresso norte-americano, para responder ao escrutínio do Comité de Energia e Comércio da Câmara dos Representantes. Marck Zuckerberg, CEO do Facebook, Jack Dorsey, CEO do Twitter, e Sundar Pichai, CEO da Google, são as testemunhas da audiência "Disinformation Nation: Social Media's Role in Promoting Extremism and Misinformation", que tem lugar em formato virtual.

Em causa está a desinformação, extremismo, disseminação de posições abusivas e o contributo das redes sociais para a organização do assalto ao Capitólio a 6 de janeiro, que resultou em cinco mortos.

Este interrogatório será usado pelo Comité para dar forma aos passos legislativos seguintes, que poderá passar por modificações na legislação, incluindo a secção 230, que protege a responsabilidade das empresas de internet.

Os elementos do Comité começaram a audiência com intervenções nas quais caracterizaram a "big tech" como uma "força destrutiva", cujo modelo de negócio assenta na exploração da desinformação, insegurança, censura aleatória de posições políticas, controvérsia e outros efeitos nefastos. Um dos membros, Cathy Rodgers, focou-se no problema da adicção que as redes sociais causam nos mais jovens, perturbando de forma negativa o seu desenvolvimento, e citou um aumento dos suicídios nestas faixas etárias.

Segundo o alinhamento, Mark Zuckerberg será interrogado primeiro, seguido de Sundar Pichai e Jack Dorsey.

(em atual.)