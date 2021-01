CES. Em ano de evento virtual, as marcas quiseram ir além dos ecrãs

Se 2021 fosse um ano normal, o CES (Consumer Electronics Show) juntaria milhares de pessoas em Las Vegas, nos EUA, para ver em primeira mão as grandes novidades do ano tecnológico - ou mesmo protótipos peculiares. Em 2020, o facto de o evento se ter realizado em janeiro permitiu ao CES continuar a receber milhares de visitantes, numa altura em que a covid ainda não tinha chegado ao ocidente.

A situação pandémica vivida a nível global levou o show tecnológico, à semelhança de outros eventos, a limitar-se apenas ao mundo virtual. Isso não foi, porém, sinónimo de um ano modesto a nível de lançamentos.

Se habitualmente o CES é conhecido como um evento de onde saem televisores de encher o olho, neste ano notam-se algumas lições aprendidas com as súbitas alterações que 2020 trouxe: os habituais portáteis têm agora perfis mais virados para o teletrabalho - alguns até com três câmaras - e a casa mais digital, há vários anos uma tendência, ganha mais destaque nas apostas de várias marcas.

Chuva de portáteis

São um dos produtos recorrentes nas apresentações do CES. Com o passar dos anos chegam em vários tamanhos e formatos, do dois em um aos ultrabooks, em algumas apostas até com dois ecrãs. Marcas conhecidas do mercado, como HP, Asus, Lenovo ou Acer, apresentaram novos modelos, com lançamentos previstos para este ano.

No caso da Lenovo, a gama virada para o mundo corporativo diz estar preparada para "a revolução remota", numa altura em que muitas das empresas adotaram o teletrabalho. A linha ThinkBook ganha assim quatro novos modelos, com destaque para o Plus Gen 2 i, no qual o segundo ecrã com tecnologia e-Ink, situado no exterior da tampa do portátil, cresceu para 12 polegadas. Este ecrã adicional permite tirar notas ou desenhar com uma caneta, como resposta à vontade de melhorar a produtividade.

ThinkBook Plus Gen 2 i © Lenovo

Além da linha profissional, a Lenovo também apresentou novidades no gaming. A Asus divulgou igualmente novos portáteis, mas estes com destaque para o mundo dos jogos - se habitualmente os portáteis de gaming são conhecidos pelas grandes dimensões e peso, a tecnológica de Taipei apostou agora num modelo mais leve, o TUF Dash F15, com 2 kg e um chassis com 19,9 mm de espessura.

Fora das gigantes, há quem aposte em portáteis focados nas videochamadas e livestreaming, como é o caso da Nexstgo. A empresa desvendou o Avita Admiror II, um portátil com três webcams e até uma espécie de ring light que figura na moldura do ecrã, para garantir uma maior iluminação.

Robôs contra a covid

Há já vários anos que a robótica é uma aposta forte no CES, por onde passam desde robôs para empresas até gadgets de companhia. Na edição deste ano foi notória a aposta em robôs em missão contra a covid. Equipados com luz UV ou sistemas de desinfeção, empresas como a Ubetech apresentaram robôs focados na limpeza de escolas ou pequenas empresas, como o Adibot. Esta aposta chega em duas versões, um modelo estático, que custa 20 mil dólares (mais de 16 mil euros), e um modelo móvel, para espaços maiores, já na ordem dos 40 mil dólares (32 900 euros).

Pronto a ajudar nas tarefas domésticas está o Bot Handy, da sul-coreana Samsung. Com inteligência artificial, este equipamento poderá reconhecer e pegar em objetos. Por enquanto ainda está a dar os primeiros passos, mas na demonstração na feira mostrou que já consegue pelo menos tirar a loiça da máquina de lavar.

Bot Handy é um robô que consegue identificar e pegar em objetos © Samsung CES 2021

O tempo da casa inteligente

Se a possibilidade de ter uma casa controlada à distância já é uma realidade para alguns, há quem queira inovar até as banheiras.

A Kohler, que vende equipamentos para casas de banho, apresentou a Stillness Bath, uma banheira de inspiração japonesa que pode ser cheia ao contrário, a partir da parte de baixo do equipamento. Há ainda luzes a criar ambiente e até vapor com aromas à escolha do utilizador.

© Kohler

Telefone com ecrã enrolável

Se em ocasiões anteriores já foi mostrado um ecrã de televisor enrolável, neste ano foi a LG trazer ao CES um smartphone com ecrã semelhante, o LG Rollable. Através de um vídeo, a empresa mostrou que o telefone quer ir além do formato tradicional, numa altura em que a indústria aposta noutros formatos. Por enquanto ainda só foi avistado em vídeo.

Sem outros pormenores como especificações ou sequer indicações sobre a data da sua possível chegada ao mercado, especula-se que o preço possa ultrapassar largamente os dois mil euros.