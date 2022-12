ChatGPT, a invenção do ano (com dedo de Elon Musk). A revolução não vai ser transmitida na TV

Sam Altman e Elon Musk, ambos são co-fundadores do projeto OpenAI, que criou o ChatGPT. Altman é o atual CEO da OpenAI. © YouTube

Esta é provavelmente a invenção ou uma das invenções do ano. Chama-se ChatGPT, foi desenvolvido pelo consórcio de investigação OpenAI, ligado à aceleradora Y Combinator, e é um novo chatbot capaz de gerar respostas humanas a consultas dos utilizadores em linguagem natural e conversacional. A capacidade da tecnologia GPT-3 que usa é algo único ao ponto de poder criar código para programadores, resumir textos, criar poemos ao estilo Fernando Pessoa (pode ser criativo), letras de música ao estilo dos Beatles ou dar conselhos legais ou de saúde em textos melhores do que muitos dos que aparecem no topo da pesquisa da Google.

A OpenAI foi criada em 2015 e inicialmente era uma organização sem fins lucrativos, mas tornou-se com fins lucrativos - embora com limites de lucro - para que "pudesse crescer mais rápido", de acordo com Sam Altman. Tem um conjunto de investidores e investigadores que apoiam o projeto como Elon Musk (um dos fundadores), Sam Altman (o seu co-fundador e atual CEO), Greg Brockman, John Schulman, e Ilya Sutskever.

Sabe-se agora que já houve parcerias no passado com a Google e atualmente a Microsoft é um dos principais investidores - investiu mil milhões de dólares em 2019. Esta tecnologia tem um potencial que ainda não tinha sido visto desta forma capaz de ser testado e usado pelo público em geral. É provável que passe a ser pago em breve e existem já empresas a usar a tecnologia para criar ferramentas em funções específicas que podem passar pela área de saúde e legal (algo que tem o potencial de poder ajudar e substituir empregos humanos). A Google já mostrou vídeos de sistemas com semelhanças (LaMDA ou o Duplex) mas nenhum está disponível ao público.

O podcast:

O ChatGPT está ainda em beta, em fase de testes, foi lançado no final de novembro de 2022 e teve uma atualização a 15 de dezembro. Em quatro dias de acesso ao público chegou ao 1 milhão de utilizadores. Ainda está nos primeiros passos, mas há receios criados pela sua eficácia e a certeza com cria texto que indica tanto coisas úteis e verdadeiras, como coisas falsas. Com ele pode surgir uma disrupção grande em várias áreas de serviços, mas também no ensino. Nunca foi tão fácil colocar um sistema a fazer os trabalhos de casa ou a escrever trabalhos académicos por nós, da mesma forma como passa a ser mais fácil escrever notícias falsas, incluindo em Português de Portugal.

ChatGPT da OpenAI e o seu CEO e co-fundador, Sam Altman. © DR

O seu principal mentor, Sam Altman, admite que vão surgir desafios, quer começar já a falar deles com políticos e legisladores, e diz estar tão entusiasmado com as portas que se abrem, como preocupado com os potenciais usos para o mal - a fase beta atual serve para por à prova as promessas e as preocupações, admite.

Numa entrevista com Elon Musk em 2021, ambos admitem que o objetivo do projeto é democratizar a inteligência artificial para não ficar só nas mãos de alguns, daí a ideia de deixar várias empresas explorar o seu potencial (ao estilo o que a App Store nos iPhone faz com os programadores que criam lá as suas apps desde 2008). "Eu penso que devemos democratizar a tecnologia de IA e torná-la amplamente disponível. E é por isso que, obviamente, tu [Sam Altman], eu [Elon Musk] e o resto da equipa criamos o OpenAI, para ajudar a espalhar a tecnologia de IA, para que ela não fique concentrada nas mãos de poucos", dizia Musk na altura (atualmente está mais afastado do projeto).

Outra entrevista que faz sentido ouvir é de junho de 2021, de Sam Altman a Ezra Klein, do New York Times, no seu podcast. Aí Altman antevê um futuro que parece começar agora a ser desenhado e com impacto claro nos próximos 10 anos na forma como a sociedade está organizada.

