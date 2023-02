ChatGPT e IA. "É preciso fazer uma análise de risco para poder usar isto"

© Pixabay

Dois meses depois do lançamento, o "bot" conversacional ChatGPT ultrapassou os 100 milhões de utilizadores e provocou um abalo no panorama da Inteligência Artificial. A Microsoft investiu dez mil milhões na empresa responsável, OpenAI, e a Google acelerou o seu calendário de lançamentos nesta área.

Mas há várias questões pertinentes que devem ser levantadas antes de uma utilização mais disseminada deste (e outros sistemas). É isso que diz, em entrevista, a académica especializada nos impactos éticos da Inteligência Artificial e fundadora da DataEthics.eu Gry Hasselbalch.

Como analisa o ChatGPT nesta fase inicial de lançamento?

O que o ChatGPT está a fazer é a trazer questões para o debate público, tanto o hype em torno da IA como as preocupações. Qualquer pessoa pode testá-lo. Há educadores que começam a usá-lo e a perceber quais são as implicações de um sistema como este na educação. Em muitas áreas estamos a perceber que é uma tecnologia muito inovadora que pode transformar normas estabelecidas e formas de fazer as coisas.

Há oportunidades com isto mas também há grandes riscos. Como é que isto muda a forma como aprendemos? Professores questionam se os estudantes estão a usar ChatGPT para escrever ensaios. Jornalistas a usarem para escrever artigos. Desafia toda a ideia de como produzimos conhecimento.

Que salvaguardas podem ser colocadas para mitigar esses riscos?

É complicado falar de salvaguardas, porque parece algo que se pode resolver com uma solução técnica. Há coisas que podemos fazer para tornar o sistema mais robusto na forma como interage com as pessoas. Por exemplo, podemos adicionar marcas de água para verificar se alguém escreveu uma tese com isto. Mesmo agora, quando se testa, tem ressalvas e não repete comportamento abusivo.

Quando falamos de um sistema como o ChatGPT, que não é apenas técnico mas sócio-técnico, temos de pensar em como a sociedade o usa. Antes falávamos da literacia mediática. Agora temos de falar de literacia de Inteligência Artificial, de como estes sistemas estão a ser usados.

Precisamos que todo o sistema de educação, professores, educadores e estudantes tenham uma série de novas capacidades para usar algo assim.

Há tantas áreas em que se pode usar isto que precisamos de grades de proteção sociais.

Isto inclui regulação. Temos o AI Act na Europa. Se isto fosse incorporado na educação será considerado um sistema de elevado risco. Não foi desenvolvido oficialmente para a educação mas está a ser usado nesse contexto. É preciso fazer uma análise de risco para poder usar isto.

Há a proteção técnica e aquela que a sociedade tem de produzir em termos de regulações e literacia antes de uma disseminação geral.

Muitas das questões em torno da IA prendem-se com a qualidade dos dados. Como vê essa questão aqui?

É algo que me preocupa. Por exemplo, se usarmos o ChatGPT enquanto académicos ou estudantes, não obtemos as fontes originais.

Em comparação, quando fazemos buscas na Internet vemos as fontes - ou devemos certamente procurar pelas fontes originais e averiguar a sua credibilidade.

Quando falamos em democracia no geral, há sempre formas de manipular modelos como este. Podemos treinar o sistema para chegar a comportamentos e respostas específicas e podemos poluir o sistema.

Quando menos transparente for este processamento de dados, menos democrático se torna.

Parte da democracia é sabermos de onde vem a informação e como foi criada. Esse é um perigo.

Se a máquina diz algo, há o risco de passarmos todos a acreditar nela?

O problema é haver este mito de que a tecnologia é neutra. Sempre foi um problema. Só recentemente é que começámos a falar dos valores e interesses embebidos no desenvolvimento da tecnologia.

Porque é o ChatGPT se tornou um sucesso tão grande?

Nunca tinha visto um sistema tão grande a ser lançado de forma tão alargada e quando o usamos ele é bastante capaz. É bastante impressionante quando o usamos. Um lançamento tão alargado e que chega a toda a gente é o que criou todo o entusiasmo em seu redor.

Também é esta ideia de potencial, oportunidades e riscos. Académicos, legisladores e pessoas normais puderam sentar-se e interagir com um sistema de IA de forma muito direta pela primeira vez. Podemos sentar-nos com a Siri e esses tipo de assistentes, mas pergunta-se no Leste e eles respondem no Oeste. Não são assim tão capazes, executam tarefas muito básicas.

A este sistema podemos perguntar basicamente tudo e as respostas soam muito plausíveis. É também muito agradável nas respostas que fornece. Se pedirmos que escreva um poema lindo vai escrever algo agradável.

É também um dos problemas com estas tecnologias de IA, desafiam a arte e a música e tudo o que se pode criar.

O que devemos fazer agora que o sistema está aqui?

Já estamos a fazer algo, mas penso que tem de avançar mais rapidamente. Na Europa estamos a criar regulações, em todo o mundo há princípios e recomendações que estão a ser implementados. É incrivelmente importante neste momento que todos estes princípios e recomendações sejam transformados em políticas aplicáveis.

Temos de melhorar a nossa literacia entre educadores, estudantes, até pais e legisladores.

Temos de ter um nível melhorado de competências de literacia entre as pessoas que estão a desenvolver estes sistemas. Precisamos de ter consciência ética e dos valores que estamos a embeber em tecnologias que não são neutras nas universidades, onde os cientistas de computação estão a adquirir as suas capacidades e vão aplicá-las na vida real.

Uma coisa que a União Europeia fez muito bem foi estabelecer um limite para o tipo de riscos que consideramos aceitáveis e podemos tolerar na sociedade.

Por exemplo, se o ChatGPT se tornar uma infraestrutura crítica ou parte do sistema educativo, há requisitos que têm de ser respeitados como programador e como utilizador de um sistema como este.

Se de repente se tornasse no principal motor de busca numa escola, teria de passar por uma análise de risco.

Porque estes sistemas são tão globais e tão grandes, uma das coisas mais importantes a fazer é ter algum tipo de colaboração e acordo entre países, regiões, sociedades democráticas acerca das salvaguardas que temos de implementar. Uma colaboração internacional também relativa aos standards é muito importante.

Tornou-se o maior tópico de conversa porque as pessoas perceberam que a Inteligência Artificial de que vínhamos falando e os riscos potenciais está aqui. O professor olha e pergunta, oh não, será que o aluno escreveu este ensaio? E como lido com isso?

Alguns pensadores falam de uma "moratória" no desenvolvimento de IA que pode vir a ser necessária na próxima década. Concorda?

As conversas sobre os riscos tornam-se demasiado focadas na tecnologia e temos de dar um passo atrás e perguntar: o que é que queremos realmente? Haverá áreas em que vamos dizer que não precisamos de IA.

Todo o desenvolvimento desta infraestrutura de big data, com capacidades analíticas adicionadas, acaba por se tornar numa infraestrutura de controlo baseada no rastreio e análise de dados. No fim de contas, isto é mais prejudicial que benéfico para a humanidade.

Muitas vezes esquecemo-nos que a coisa mais importante é questionar o que queremos melhorar na humanidade. O que é uma vida boa, o que é uma sociedade democrática, como podemos apoiá-la, em vez de perguntarmos como é que podemos adicionar mais IA.

Que tipo de educação queremos? O ChatGPT vai apoiá-la ou transformá-la de uma forma que não beneficia a Humanidade?

E estamos só a pôr IA em tudo?

Estive no Grupo de Alto Nível da UE para a IA e desenvolvemos requisitos. Mais tarde, pensei que falhámos em adicionar um requisito, que é perguntar se é mesmo necessário adicionar IA.

Em muitas áreas, mesmo a IA adotada por bons motivos, não faz sentido. Não acrescenta valor.

Além de tudo isto, o que devem os utilizadores ter em mente ao usar o ChatGPT?

Olhei para a declaração de privacidade do ChatGPT e uma coisa que as pessoas não se apercebem é que tudo o que escreverem e partilharem passa a ser da empresa. Não é privado e isso é muito relevante. Quando você escreve alguma coisa, eles dão-se ao direito de usar a conversa e as coisas que escreveu.