André Aragão Azevedo, ex-CTO da Microsoft e atual secretário de Estado da Transição Digital © Orlando Almeida/Global Imagens

André Aragão Azevedo saiu há precisamente um ano da Microsoft Portugal, onde era CTO. Um ano depois de serviço governativo como secretário de Estado da Transição Digital, explica-nos onde o país está neste momento e para onde caminha.

Numa entrevista feita durante o Portugal Digital Summit, Aragão Azevedo fala nos projetos criados, no bom trajeto traçado pelo país em algumas áreas e na falta de competências digitais da população que começa a ser combatida com novas apostas. A aposta numa simplificação de serviços digitais do Estado já existentes também promete "fazer toda a diferença na experiência de utilização de todos".

O voto online ou eletrónico já praticado na Estónia não é uma prioridade do país, com o governante a preferir dar prioridade a outras áreas da digitalização, embora elogie muitas das ofertas do país da Europa de Leste - inclusive a forma como tem conseguido promover fora do país através de marketing eficaz os seus serviços digitais.

Sobre os problemas atuais em tornar serviços digitais do Estado mais práticos e fáceis de usar, André Aragão Azevedo anunciou uma medida prometedora em torno da Chave Móvel Digital:

"Temos em parceria com o Ministério de Modernização Administrativa um conjunto de medidas e iniciativas para melhorar a relação das pessoas com o Estado e melhorar a experiência do utilizador. Queremos que a Chave Móvel Digital tenha a curto prazo um processo de ativação muito mais simples, sem ser necessário códigos ou deslocações físicas. Isso vai desbloquear todo o processo de autenticação em termos de oferta de serviços públicos digitais e também de serviços privados e de base comercial, de base mais digital."

O governante pretende que tudo esteja ativo até final do ano, embora "ainda esteja tudo em processo de validação técnica final".

Pode ver aqui a entrevista completa.