Check Point lança solução de segurança virada para o trabalho remoto

Segurança. © Pixabay

Com a rápida viragem para o trabalho remoto devido à pandemia de Covid-19, garantir a segurança de utilizadores e dispositivos passou para o topo das prioridades dos profissionais de segurança.

De acordo com um estudo feito no ano passado pela Check Point a profissionais de segurança e tecnologias de informação, 81% das empresas adotaram o trabalho remoto. Desta forma, 52% dos profissionais de segurança estavam preocupados com os endpoints dos trabalhadores e 47% com os ciberataques de engenharia social.

No evento online CPX 360, realizado pela Check Point na região EMEA, foi apresentada a solução Harmony, que pretende unificar várias áreas da segurança, nomeadamente ligadas a endpoints, navegadores web, correio eletrónico ou acesso remoto a dispositivos.

"As empresas foram obrigadas a fazer alterações importantes nas suas estruturas TI para possibilitar, de forma massiva, o trabalho à distância, que está para ficar", afirma Michael Suby, Research VP da consultora IDC. "Os nossos dados apontam para que, em 2024, os trabalhadores à distância representem quase 60% do total da força de trabalho dos Estados Unidos. Esta rapidez dará espaço a falhas de segurança e aumenta a probabilidade de uma empresa ser atacada, especialmente a partir dos dispositivos dos próprios colaboradores e das conexões remotas a aplicações corporativas", alerta.

A Harmony disponibiliza um navegador que, segundo a empresa, proporciona "uma navegação web segura, rápida e privada, inspecionando todo o o tráfego SSL diretamente no endpoint sem adicionar latência ou redirecionar o tráfego para um serviço web seguro". Caso o trabalhador faça download de algum tipo de malware ou aceda a sites de phishing (sites que imitam entidades legítimas para aceder a dados) o navegador bloqueará o acesso.

Já a componente Harmony Connect é descrita como uma ferramenta para acesso à distância a partir de qualquer dispositivo ou localização. Já em relação ao email, a funcionalidade Email & Office pode ser utilizada com o Microsoft Office 365, Exchange ou com a Google G Suite.

Outro das funcionalidades está ligada à proteção de dispositivos móveis, através do Harmony Mobile.

Esta solução é gerida através de um serviço cloud, com um modelo de preço por utilizador.

"O movimento massivo em direção ao trabalho remoto criou lacunas de segurança nas infraestruturas das organizações que não podem ser facilmente resolvidas utilizando diferentes produtos de diferentes empresas", explica Rafi Kretchmer, VP Product Marketing da Check Point Software. "A Harmony vem acabar com estas falhas ao fornecer segurança unificada e multi-camadas, bem como tecnologias de prevenção que bloqueiam todas as técnicas e vetores de ataque. A Harmony garante a proteção da rede corporativa em todos os seus pontos, com uma fácil implementação e gestão unificada, essenciais à segurança do novo modelo de trabalho".