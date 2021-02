China publica regras antimonopólio para regular o setor digital

Presidente da China, Xi Jinping, durante a participação no Fórum Económico Mundial, em formato remoto. © EPA/PASCAL BITZ

Estas diretrizes proíbem, por exemplo, as empresas de forçar os clientes a escolher entre duas plataformas ou vendas abaixo do custo de aquisição, como forma de concorrência desleal.

A Administração Estatal de Regulação do Mercado indicou que os regulamentos visam "proteger a concorrência no mercado" e "salvaguardar os interesses do consumidor e do público".

Em dezembro passado, o regulador multou os grupos Alibaba e Tencent por não cumprirem os procedimentos antimonopólio na aquisição de outras empresas.

Um porta-voz da agência disse na altura que, "embora o valor das multas seja relativamente baixo ", sinalizam uma fiscalização mais forte do setor.