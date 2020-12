China traz para a Terra primeiras amostras lunares dos últimos 44 anos

A primeira missão espacial da China para trazer uma amostra pó e rochas da Lua chegou esta quarta-feira à Terra, num recipiente de rochas lunares, confirmaram os meios de comunicação do país. A cápsula que trouxe o material lunar descolou da nave chinesa que fez a viagem e pousou esta tarde numa zona interior repleta de neve da Mongólia, depois de entrar na atmosfera terrestre.

A aterragem feita com a ajuda de um pára-quedas marca o fim da complexa missão Chang'e 5, que foi a terceira tentativa da China para aterrar na superfície lunar.

O voo partiu da Terra a 23 de novembro, enviando depois quatro naves automatizadas diferentes para a órbita lunar. A 1 de dezembro duas das naves - com um módulo de aterragem e um veículo de ascenção - chegaram à superfície lunar e começaram a recolher amostras de rochas. Com o material recolhido, o chamado veículo de ascensão sai da Lua com as amostras até à nave espacial que ainda estava na órbita lunar.

Amid all of the excitement about the returning Chang'e-5 reentry capsule, it would be good to get an update on the service module - could now already be on an extended mission. pic.twitter.com/UWolyGeuyw - Andrew Jones (@AJ_FI) December 16, 2020

Seguiu-se a viagem rápida até à Terra. O veículo de ascensão descarregou as amostras na nave espacial principal e já junto à órbita terrestre tudo foi colocado numa cápsula de reentrada na atmosfera terrestre, que trouxe então as rochas para o destino final.

Missão da China à Lua. © DR

Antes da China, só os Estados Unidos e a antiga União Soviética tinham conseguido trazer amostras da Lua e a última viagem bem sucedida tinha sido em 1976, pela missão robótica soviética Luna 24.

A missão terá trazido cerca de 4 kg de rochas espaciais de uma parte nunca explorada da Lua chamada Oceanus Procellarum, ou Oceano das Tempestades. Esta é uma área da superfície lunar menos acidentada e mais suave, com os cientistas a considerar que o motivo pode ser a existência por perto de vulcões com atividade recente.

As rochas podem, assim, dar aos cientistas uma melhor percepção da evolução da Lua bem como da complexa história da ligação entre a Lua e a Terra.

Canadá também vai à Lua

A Agência Espacial do Canadá anunciou que vai igualar os Estados Unidos como o segundo país a levar astronautas até à Lua. A missão Artemis 2 vai levar em 2023 um canadiano (serão quatro os astronautas, os restantes são norte-americanos) no primeiro voo tripulado da cápsula Orion, da NASA, num voo de teste de quase duas semanas pela órbita da Lua.