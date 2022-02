Ciberataques: A era da guerra da Ucrânia (e da Apple vs Android). Com Pedro Umbelino

Pedro Umbelino também nos explica como desmonta aparelhos tecnológicos no seu escritório no Entroncamento para descobrir vulnerabilidades no hardware de aspiradores a smartphones. Desde muito novo que faz questão de desmontar os aparelhos para perceber como funcionam. © DR

Pedro Umbelino é um português do Entroncamento (para onde voltou há 10 anos para trabalhar de forma remota para empresas estrangeiras) que se tem distinguido nos últimos anos por ter descoberto importantes vulnerabilidades nos smartphones da Samsung, Google, aspiradores, entre outros.

Nesta conversa falamos dos ciberataques já na era da guerra Rússia - Ucrânia, na eterna guerra entre iPhone e Android (qual o mais seguro), o percurso do especialista e as vulnerabilidade que estão à espreita em 2022 nas casas, nos carros e no mundo (ligado) que nos rodeia.

A conversa completa:

Made in Tech EP56 - Ciberataques com Pedro Umbelino 00:00 00:00

Ouça e subscreva em: Apple Podcasts | Spotify | Google

Aceda a todos os episódios do Made in Tech (sobre criptomoedas; exploração espacial; guerra Austrália-Facebook com entrevista ao pai do código australiano; Clubhouse; ciência na pandemia; impostos digitais com Margrethe Vestager; ensino à distância): dinheirovivo.pt/podcast/made-in-tech



Dos smarphones aos terminais de pagamento

O seu trabalho já permitiu evitar espionagem usando câmaras de smartphones (da Google), roubo de dados, entre muitas outras. Um dos problemas graves foi o chamado NFCDrip, que permitia a um atacante usar o protocolo de comunicação sem fios NFC para extrair dados de smartphones, impressoras e terminais de pagamentos.

Algumas das vulnerabilidades que descobriu, como um verdadeiro detetive, não pode revelar.

Atualmente trabalha na tecnológica americana de análise de risco em cibersegurança, BitSight, que tem estado atenta à situação da Ucrânia e ao risco de ciberataques das suas empresas e instituições - sendo que o conflito com a Rússia pode ter consequências de ciberataques sem precedentes em todo o mundo.