Cibersegurança. Altran, Atos e Esythink são os grandes fornecedores administração pública

Dinheiro Vivo 26 Junho, 2022 • 14:09

A Altran Portugal, a Atos Spain e a Easythink Consultoria são os principais fornecedores de cibersegurança para a administração pública, de acordo com a plataforma Tenders Tool que analisa a relação das tecnológicas com a função pública.

De acordo com a plataforma, até ao momento, a Altran já teve dois projetos adjudicados por 3,3 milhões de euros. Segue-se a Atos, a quem foi atribuído um projeto avaliado em 2,36 milhões de euros, e a Easythink com um projeto no valor de 430 mil euros.

A Tender Tools destaca que o projeto "mais ambicioso", nestes primeiros seis meses, foi a "aquisição de serviços de desenvolvimento de software para iniciativas planeadas no âmbito de subsistemas de pagamentos e recuperação geridos pela área de receitas e contas, integrados no sistema de informação da Segurança Social". O processo foi liderado pelo Instituto de Informática e foi avaliado em mais de dois milhões de euros.

Outro investimento público a merecer destaque foi a "aquisição de serviços de desenvolvimento de software para as iniciativas planeadas no âmbito de subsistemas de cobrança, geridos pela área de receitas e contas, integrados no sistema de informação da Segurança Social, por 2,35 milhões de euros.

O terceiro maior investimento identificado foi a "aquisição de serviços de testes e acreditação de software para as iniciativas planeadas no âmbito de subsistemas de cobrança, geridos pela área de receita e contas, integrados no sistema de Informação da Segurança Social, por 955.046 euros".