Cientistas atingem teletransporte quântico de longa distância. Internet quântica está mais perto

Vista de Portugal a partir do espaço. © ESA/NASA

Dinheiro Vivo 23 Dezembro, 2020 • 10:22

Cientistas da NASA conseguiram alcançar, pela primeira vez, o que se chama de teletransporte quântico a uma longa distância - 44 km -, conseguindo transferir informação de forma imediata, ​​​​​​​isto usando a infraestrutura de internet já existente.

Esta transferência instantânea de unidades de informação quântica, também conhecida como qubits, permite atingir uma velocidade mais rápida do que a da luz, e possuí 90% de fiabilidade.

A inovação, para além de poder ser útil no desenvolvimento de um serviço de internet quântica, que revolucionaria o armazenamento e a computação de dados, pode também iniciar uma nova era na comunicação mais segura e de resultados mais rápidos e eficientes a resolver problemas.

Os qubits funcionam de uma nova forma, substituindo os tradicionais bits - os 1 e 0 típicos da informação digital - por estes bits quânticos, que conseguem funcionar tanto como os bits 1 e 0, mas ao mesmo tempo existem num estado de sobreposição, o que faz com que cada novo qubit adicionado num computador aumenta o seu poder de forma exponencial e não de forma linear, como acontecia até aqui.

Este teletransporte é, nada mais do que uma transição de estados quânticos de um lado para o outro. Esta transferência é feita usando o chamado entrelaçamento quântico, onde duas partículas se ligam de tal forma que as informações chegam em simultâneo.

"Queríamos chagar mais longe com este tipo de investigação e tomar passos importantes para ter aplicações de mundo real para as comunicações e redes quânticas", disse à Motherboard Panagiotis Spentzouris, líder do programa de Ciência Quântica do Fermilab.

A esperança é chegar a uma internet quântica, mas para isso ainda é preciso mais trabalho de investigação.

Os computadores quânticos são capazes de níveis de computação cerca de 100 biliões de vezes mais rápidos do que os supercomputadores mais potentes na atualidade. Equipas da Google e da Universidade de Ciência e Tecnologia da China conseguiram feitos inéditos com computadores quânticos recentemente.

A investigação foi publicada na PRX Quantum, um jornal científico, por investigadores da NASA, Fermilab, AT&T, Caltech, Universidade de Harvard e Universidade de Calgary.