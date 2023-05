Cisco Portugal lança Academia de Cibersegurança em setembro

Cisco lança Academia de Cibersegurança em setembro. © Sandra Cifo

A Cisco Portugal vai lançar a Academia de Cibersegurança no próximo dia 12 de setembro, em Lisboa, para colmatar a falta de talento e competências em Portugal nesta área tecnológica, anunciou a empresa em comunicado divulgado esta terça-feira.

O programa terá a duração de seis meses e os primeiros 18 formandos serão recrutados de universidade técnicas nacionais, segundo a mesma nota.

"Com a criação da Cisco Cybersecurity Academy em Portugal, o objetivo é ajudar a educar e formar a próxima geração de profissionais de defesa e cibersegurança," afirmou Emma Carpenter, vice-presidente da Global Security Specialists da Cisco.

Os clientes da Cisco também vão participar nesta formação, partilhando com os estudantes os seus pontos de vista e experiência. E "os parceiros locais da empresa vão contribuir e investir nesta primeira edição da Academia", de acordo com a mesma nota.

Ao longo dos seis meses do programa, a Cisco e os seus os parceiros vão formar os alunos, preparando-os para as certificações CCNA (Cisco Certified Networking Associate), CyberOps Associate & Security Networking com Cisco Firepower, e ainda Ethical Hacker, que é uma certificação independente e reconhecida pela indústria.

Entre estes módulos, os participantes vão desfrutar de semanas de rotação prática para adquirirem experiência "real". Além das sessões técnicas, a Cybersecurity Academy vai oferecer formação em competências transversais, proporcionando palestras com especialistas da Cisco, dos seus clientes e de outros oradores externos influentes, segundo o comunicado.

"A criação da Cisco Cybersecurity Academy em Portugal é um testemunho do nosso empenho em desenvolver uma força de trabalho de cibersegurança bem formada e certificada e em ajudar a colmatar a falta de talento em cibersegurança no nosso País", sublinhou Miguel Almeida, gestor da Cisco Portugal.