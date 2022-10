Claranet cria braço de negócio focado no recrutamento e gestão de profissionais IT

O diretor da Ignít, Marco Aguiar © Direitos Reservados

A Claranet Portugal, fornecedora de Tecnologias da Informação (IT), anunciou esta terça-feira o lançamento de um novo braço de negócio dedicado ao recrutamento e gestão de recursos humanos especializados em IT. Ignít, assim se chama a nova marca da tecnológica que pretende ajudar as empresas a fazer face à escassez de talento, aumentando o número de profissionais especializados disponíveis no mercado e apoiando os processos de formação, planeamento de carreiras e recrutamento.

Para Marco Aguiar, diretor da subsidiária, "a Ignít vem introduzir um olhar inovador e inspirador sobre um desafio há muito identificado: desenvolver e preparar pessoas altamente qualificadas e adequadas às necessidades digitais das organizações, cada vez mais dependentes das tecnologias para ter sucesso. Numa altura em que o talento escasseia, é necessário inspirar e envolver as pessoas num projeto coletivo para um futuro maior, seja valorizando a experiência de muitos profissionais, seja potenciando a energia das novas gerações digitais".

Enquanto consultora estratégica para a evolução das pessoas e das empresas, a Ignit tem na sua oferta um leque de soluções end-to-end adaptadas às necessidades de cada profissional, que vão desde o aconselhamento estratégico de gestão de talento à seleção especializada, recrutamento, formação e colocação de profissionais IT. O objetivo é atuar como trusted advisor na seleção e formação das pessoas certas para cada projeto, explica a organização.

"Na Claranet acreditamos que as pessoas e o conhecimento são os principais pilares do crescimento dos negócios. Criámos a Ignít para desenvolver soluções que permitem aumentar a relevância das empresas num mundo cada vez mais tecnológico, onde é preciso encontrar ou formar o talento certo", remata o CEO da Claranet Portugal, António Miguel Ferreira.

Sob o mote "Human potential through tech", a nova marca conta com a experiência da anterior unidade de negócio People & Talent da Claranet para "transformar o futuro dos profissionais e das organizações através da tecnologia".