Claranet dispara 77% até junho e reforça com mais de 100 vagas para profissionais IT

António Miguel Ferreira, responsável pela operação da Claranet em Portugal, Espanha e América Latina © Claranet Portugal

A fornecedora de Tecnologias da Informação (IT) Claranet Portugal fez saber esta terça-feira que está a contratar mais de uma centena de profissionais de perfil técnico, na sequência do crescimento expressivo de 77% registado no último ano fiscal, fechado a 30 de junho. Até então, o volume de negócios da empresa ascendeu a 200 milhões de euros.

"Mantendo o investimento em inovação, vamos continuar a crescer também em número de colaboradores, em contraciclo com aquilo que tem sido anunciado por várias grandes empresas de tecnologia", destaca António Miguel Ferreira, managing director da Claranet.

Segundo a tecnológica, as previsões otimistas para 2023 levaram a uma revisão da sua estratégia de recrutamento. Assim, nos próximos seis meses, mais de 100 profissionais integrarão as equipas de engenharia, destinando-se as vagas a perfis de cloud, security, applications, data & artificial intelligence e operações.

Os novos colaboradores terão a oportunidade de trabalhar nos escritórios da empresa em Lisboa, no Porto e em Viseu, havendo ainda a possibilidade de optarem por um regime híbrido, com trabalho remoto.

"Com estas novas contratações, a Claranet pretende suportar um número crescente de contratos de serviços de TI, cada vez de maior dimensão e complexidade, críticos para a atividade dos nossos clientes - tanto do setor privado, como do setor público", remata o responsável.

A tecnológica estima ultrapassar os mil colaboradores em Portugal até ao verão de 2023.