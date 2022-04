Claranet junta-se à Amazon Web Services em formação e certificação Cloud

Businessman working on digital tablet computer with global internet network connection technology, digital marketing, business intelligence, financial and banking, digital link, big data © tippapatt - stock.adobe.com

A Claranet Portugal, fornecedora de tecnologias de informação, integra agora na sua oferta de training cursos e certificações oficiais da Amazon Web Services (AWS), um dos maiores players em plataformas de Cloud, na sequência de uma parceria firmada entre as duas entidades, anunciou esta segunda-feira a tecnológica.

Esta nova oferta formativa destina-se a profissionais de IT (tecnologias de informação) com diferentes níveis de competências em tecnologias Cloud, "que estejam numa fase inicial, em busca de reforçar as suas skills ou que pretendam uma especialização e certificação em determinado serviço sobre plataformas Cloud AWS", explica a Claranet Portugal, na nota enviada à imprensa.

"O programa AWS Training, desenhado por especialistas AWS, transmite competências cloud e boas práticas, ajudando formandos a preparar os exames AWS Certification para que possam avançar carreiras e transformar organizações", esclarece Maureen Lonergan, AWS training and certification director.

Com as organizações a precisarem cada vez mais de profissionais com competências em Cloud, para ajudar a transformar o negócio, este acordo permite à Claranet reforçar a sua presença numa área estratégica, permitindo aos formandos "tirar partido da excelência dos materiais didáticos oficiais da AWS e da partilha das práticas e metodologias que [a empresa] usa nos seus projetos de implementação em projetos Cloud AWS", afirma Marlene Almeida, training manager da Claranet, citada em comunicado.