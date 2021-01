Cloud impulsiona resultados da Microsoft. Receitas sobem 17% para 43 mil milhões de dólares

Microsoft. © GERARD JULIEN / AFP

A Microsoft apresentou resultados para o segundo trimestre do ano fiscal, que terminou a 31 de dezembro. Durante esse período, o desempenho da tecnológica foi alavancado pela unidade de cloud e produtividade.

No total do trimestre, a Microsoft viu as receitas subir 17% em termos homólogos, para 43,1 mil milhões (35,6 mil milhões de euros). Já o lucro aumentou 33% para os 15,5 mil milhões de dólares (12,79 mil milhões de euros).

Na área de Intelligent Cloud, onde está incluído o negócio Azure, as receitas subiram 23% para um montante de 14,6 mil milhões de dólares. A unidade Azure esteve em destaque no trimestre, com uma subida nas receitas de 50%.

Já na área de produtividade e processos de negócio, as receitas aumentaram 13% para um montante de 13,4 mil milhões de dólares. Neste campo, a maior subida trimestral foi registada pela área Dynamics 365 (subida de 39%), seguida pelas receitas da rede social profissional LinkedIn, que subiram 23%. No caso dos produtos Office (serviço que disponibiliza programas como Word ou Excel), as receitas deste tipo de produtos subiu 11% para o Office Comercial e 7% para o Office Consumer. O número de subscritores destas licenças Microsoft 365 Consumer aumentou, situando-se nos 47,5 milhões.

Ao longo dos últimos meses, coincidentes com o teletrabalho, a Microsoft tem visto os resultados superar as expectativas dos analistas, muito devido ao aumento da procura por serviços cloud e também de plataformas de colaboração, como é caso da Teams.

Xbox em alta

Na unidade de computação pessoal, a Microsoft registou um aumento de 14% nas receitas, que totalizaram 15,1 mil milhões de dólares no trimestre.

Os conteúdos da Xbox e serviços estiveram em destaque, com uma subida de 40% no trimestre. Vale a pena recordar que estes resultados são relativos ao trimestre em que a Microsoft fez chegar ao mercado novas consolas Xbox. De acordo com os dados disponibilizados pela empresa, o serviço de subscrição Xbox Game Pass conta agora com 18 milhões de subscritores, um aumento de mais três milhões de subscritores, face aos números revelados em setembro.

Mais modesta foi a subida das receitas nas unidades de produtos Surface ou na área de publicidade ligada à pesquisa, com subidas de 3% e 2%, respetivamente.

Mais resultados a caminho

Ao longo dos próximos dias são esperados mais resultados por parte das gigantes da tecnologia. Já no final da noite desta quarta-feira, a Apple prepara-se para apresentar resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2021. O Facebook também apresenta resultados trimestrais esta quarta-feira, já ao final da noite.

Na próxima semana, no dia 2 de fevereiro, serão conhecidos também resultados da gigante de comércio eletrónico Amazon e da Alphabet, a dona da Google.