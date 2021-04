Collision leva 100 startups portuguesas para a América do Norte ver

É já na próxima terça-feira, 20 de abril (decorre até quinta-feira, 22 de abril), que está de volta o Collision, o evento irmão da Web Summit dedicado à América do Norte. Pelo segundo ano, o Collision que era suposto realizar-se em Toronto, é totalmente online.

Desta vez serão 100 as startups portuguesas a participar, 80 delas vão mesmo estar em Toronto - o que poderá permitir encontros com investidores - como parte do programa Road 2 Web Summit, uma parceria de longa data entre a Web Summit e a Startup Portugal.

Em comunicado, a Web Summit indica que as startups em causa terão acesso a investidores e líderes empresariais e algumas vão a Toronto através da Câmara Municipal de Lisboa, que leva 10 - de sectores como fintech (Alfredo AI) e biotecnologia (Neroes) - através do programa Made of Lisboa.

Depois de 32 mil participantes online o ano passado, desta vez o número do Collision sobe para os 40 mil - foram mais de 100 mil na Web Summit online em dezembro - entre investidores, jornalistas, empreendedores, especialistas de mais de 100 países e... famosos.

Como cabeças de cartaz estão nomes como o ex-futebolista e dono de um clube de futebol de Miami, David Beckham, bem como a atriz Nicole Kidman. Mas a lista de oradores é bem mais ampla, com o co-fundador do Twitter Biz Stone, Ukonwa Ojo, CMO da Amazon Prime Video & Amazon Studios, Katherine Maher, CEO da Wikipedia ou Fidji Simo, líder da app do Facebook.

O que podem as startups portuguesas trazer?

Adriel Oliveira, o CEO da Generation Legacy - que recentemente levantou € 10,5 milhões de investimento - estará na comitiva que irá à Collision, depois de participar de eventos anteriores. "Há um grande valor em participar no Collision, já o fizemos o passado e estamos ansiosos, é uma oportunidade única de apresentar nosso produto inovador, conversar com parceiros de negócios e encontrar investidores", diz Adriel Oliveira, CEO da Generation Legacy, em comunicado.

Outras startups portuguesas em destaque no evento são a Sound Particles, especializada no software de som e com partipação em vários filmes norte-americanos, incluindo a série Guerra do Tronos. A YData, que está a entrar de forma ativa no mercado canadiano é outra das escolhidas.

Simon Schaefer, presidente da Startup Portugal, explica em comunicado o que diz serem os benefícios para as startups portuguesas de participarem no Collision 2021. "O Collision é uma grande oportunidade para as startups portuguesas construírem uma presença no mercado norte-americano e estamos entusiasmados", explica.

O responsável diz que há uma colaboração que cresce todos os anos e a escolha das 81 startups em 2021 é um verdadeiro testemunho do talento e inteligência portugueses na expansão de negócios".

A lista completa das startups portugueses presentes está aqui.