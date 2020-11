Colt reforça investimento em Portugal com novo centro. Campanha de recrutamento já arrancou

A Colt vai instalar um terceiro centro em Portugal, que estará dedicado ao desenvolvimento de tecnologias de rede SDN (Software Defined Networks) e NFV (Network Function Virtualization). Estas tecnologias permitem "aumentar os níveis de agilidade das redes de comunicações", explica a Colt em counicado.

Com uma subsidiária em Portugal desde 2002, este novo centro permitirá à empresa alargar o número de trabalhadores: a empresa espera chegar aos cem colaboradores no país até ao final do ano.

"Este terceiro centro da Colt espelha, de forma inequívoca, a estratégia de inovação da Colt, que é reconhecida e premiada a nível mundial. Com a pandemia, um dos maiores desafios que se coloca atualmente é o de garantir a capacidade de acessos seguros a ligações fiáveis para todos os utilizadores, o que exige que os prestadores de serviços de rede estejam capacitados para disponibilizarem soluções eficientes", detalha Carlos Jesus, country manager da Colt Portugal. "Neste contexto, as tecnologias SDN/NFV adquirem um papel fundamental e é neste contexto que iremos abrir o novo centro".

O responsável destaca que "Portugal é um país excecionalmente posicionado quer geograficamente, quer culturalmente no âmbito das comunicações", salientando que "há uma clara explosão de centros de competências capazes de responderem à procura crescente de serviços digitais a nível mundial."

Carlos Jesus destaca que o compromisso da empresa para com "a operação portuguesa tem sido constante", recordando a abertura do primeiro centro de competências em 2016 e um segundo centro, em 2018, de Language Technical Resolution Centre. "Estamos muito entusiasmados com este novo desenvolvimento, e acreditamos, que Portugal irá ter um papel ainda mais relevante na concretização da nova estratégia de inovação e crescimento da empresa à escala global," afirma Carlos Jesus, Country Manager.

O processo de recrutamento para este novo centro já arrancou, sendo feito totalmente online. Estão em aberto vagas para posições como Full Stack Developer ou UI Developer.