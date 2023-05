Como a paciência chinesa da Huawei é sinónimo de resistência

Huawei apresentou nova versão do Mate X no Showpalast, em Munique, na Alemanha. © Foto: PAU BARRENA/AFP

A proverbial paciência chinesa parece ser hoje a estratégia da Huawei. A fabricante lançou um novo smartphone topo de gama (P60 Pro), um novo telemóvel dobrável (Mate X3) e um novo relógio inteligente (Watch 4) para atacar o segmento de consumo nos próximos meses, na Europa. As máquinas foram apresentadas em Munique, Alemanha, a 9 de maio, e o Dinheiro Vivo esteve lá. Sem garantias de sucesso, a Huawei reforça o universo de devices alternativos ao Android, enquanto aguarda por ventos mais favoráveis no Ocidente.

O P60 Pro é um topo de gama focado na fotografia e no design, combinando hardware, sensores e processamento de imagem. Já o Mate X3 é mais fino do que o modelo anterior - aberto tem 5,3 milímetros e fechado 11 mm - e mais leve (239 gramas) do que o Z Fold 4 da Samsung (263 gramas). Ambos têm um sistema operativo EMUI 13.1 e um processador Snapdragon 8+ Gen 1 (anterior ao recente Snapdragon 8+Gen 2), não têm 5G nem acesso aos serviços da Google.

Em pré-venda desde dia 9, o preço do P60 Pro começa nos 1249,99 euros e o do Mate X3 nos 2199,99 euros. O novo relógio Watch 4 (e a versão premium Watch 4 Pro) só entra em pré-venda a 8 de junho, com preços desde 499 euros. Os três produto estão disponíveis para o mercado português.

Inovar para recuperar?

A fabricante chinesa continua a inovar, acreditando que irá recuperar o terreno perdido após as sanções dos EUA. Atualmente, as vendas de wearables, por exemplo, estão num nível elevado, mas as vendas de smartphones estão no patamar da irrelevância no Velho Continente. Apostar em gamas premium ou lançar máquinas enquanto aguarda por outro contexto? A estratégia é ambígua. Pelo que o DV assistiu in loco, a Huawei estará a deixar o tempo passar, mantendo a atividade na área do consumo (ainda que longe do vigor de outros tempos não muito distantes), aguardando por outro contexto - como se procurasse "derrotar o inimigo sem lutar -, qual Arte da Guerra de Sun Tzu.

Questionado pelo DV, o country manager da Huawei Portugal Consumer Business Group, Guoshi Tao, limitou-se a afirmar que os novos devices resultam do investimento em I&D, tendo a Huawei a hipótese de "criar um ecossistema único".

Poderá isso atrair os consumidores ou o caminho (com preços elevados) passará por um target de nicho? No último ano, a empresa só vendeu 338 mil smartphones, por exemplo, na Europa Ocidental. Guoshi Tao admite que o mercado de smartphones "é um desafio". "O mais importante é melhorar a experiência e satisfação do consumidor, trazendo continuamente produtos inovadores e competitivos", defendeu.

E Portugal, como será a recetividade às novas apostas? Para o responsável da Huawei, o país "é um dos mercados mais importantes", devido à recetividade dos consumidores por novos produtos. "Registamos uma notoriedade e consideração pela marca muito boa", disse, notando que atualmente a marca tem mais peso na venda de acessórios - como relógios inteligentes - do que na área dos smartphones.

Mesmo assim, Guoshi Tao acredita que a Huawei pode voltar ao topo das vendas nos smartphones, em Portugal. "Com certeza, vamos recuperar", atirou, convicto que a recuperação pode ocorrer em menos de três anos.

No final de 2022, a Huawei tinha vendido somente 16 mil telemóveis em Portugal - com parcas vendas, a marca fechou no último ano a loja física Huawei Experience no Centro Comercial Colombo, gerida em parceria com a Select Smart.

Qual é a estratégia?

O otimismo de Tao levanta questões. Para Francisco Jerónimo, vice-presidente de Data & Analytics da IDC para a área de devices na Europa, a Huawei já não tem "um negócio expressivo" a nível mundial, embora na China e noutros países da Ásia possa "continuar rentável". Em Portugal, também "deixou de ser um fabricante relevante nos smartphones, com uma quota de mercado quase insignificante". Jerónimo admite que a fabricante consegue "oferecer uma experiência de utilização bastante aceitável", mas sem a Google "só quem quer mesmo um Huawei é que compra Huawei".

Que estratégia é a da Huawei? "Preferir estar no mercado do que desaparecer completamente" ou "defender e posicionar-se nalgum segmento mais premium", opina. A grande questão para o analista é: "Se isto [quebra de vendas] continuar a este ritmo, quando é que vão abandonar? Vai haver um momento em que deixará de ser rentável, ou vão lançar produtos para vender volumes quase insignificantes?" Há marcas como a Sony ou HTC que vendem smartphones, mas em quantidades irrelevantes.

O jornalista viajou para Munique a convite da Huawei