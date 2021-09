Como a Salesforce quer criar sedes digitais para empresas após compra da Slack

"Fundei duas empresas e comecei sempre escolhendo o espaço para a sede. Neste novo mundo, não se começa com o escritório físico", disse o diretor de operações da Salesforce, Bret Taylor, na conferência de imprensa que antecedeu o arranque do evento Dreamforce. "Começa-se com a infraestrutura digital necessária para conectar os empregados, parceiros e clientes, porque isso tornou-se mais importante que a sede física."

Taylor falava de uma das novidades mais importantes da especialista em CRM para o mercado, após a compra da plataforma de comunicação empresarial Slack. A integração das ferramentas Slack nos vários produtos Salesforce abriu espaço à criação de uma nova estratégia, que está a ser apresentada no Dreamforce 2021. É o conceito de "Digital HQ", ou sedes digitais, num mundo pós-pandémico em que o trabalho permanecerá remoto ou híbrido.

"Passámos de um mundo em que a tecnologia digital suplementava a comunicação e colaboração em pessoa para a situação inversa", explicou o cofundador da Slack, Stewart Butterfield. Com muita gente ainda a trabalhar de forma remota, o ritmo de trabalho mudou e a forma de colaborar também. Surgiu a noção de "fadiga do Zoom" e movimentos contraditórios, com muitos profissionais a quererem voltar ao escritório para escapar à litania de reuniões virtuais e muitos a recusarem-se a voltar, porque preferem a estrutura de um dia de trabalho remoto.

O que a Salesforce e a Slack propõem com as inovações em torno do Digital HQ é aproximar o trabalho remoto das vantagens do trabalho em pessoa. Um exemplo disso é a criação da ferramenta "Clips", que permitem ao funcionário gravar um áudio, vídeo ou captura de ecrã do computador e assim tornar as reuniões mais flexíveis.

"Muitas reuniões não requerem que as pessoas estejam juntas em tempo real", disse Butterfield. A pessoa pode gravar o vídeo, enviar para a sala da reunião e ir fazendo mais trabalho enquanto se discutem outros tópicos. É algo que permite "mais flexibilidade para o trabalho assíncrono", ao invés de prender os trabalhadores em reuniões virtuais consecutivas.

Estas ferramentas podem ser usadas para lá das reuniões e "recriam a espontaneidade do trabalho no escritório", quando alguém pára na secretária de um colega para fazer uma pergunta ou dar uma ideia.

Outra novidade é o Slack Connect, uma ferramenta para facilitar a criação e gestão de conexões - mesmo para clientes e parceiros que ainda não usam Slack.

Algumas das empresas que já estão a "construir" sedes digitais a partir destas ferramentas são a cadeia de pizzas Domino's, a plataforma de gestão financeira Intuit e a empresa de software Splunk.

A Dreamforce é a conferência anual da Salesforce e decorre até quinta-feira com cerca de mil participantes ao vivo e milhares de forma virtual.