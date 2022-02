Como aceder ao histórico de likes no Instagram (Imagem de arquivo) © Unsplash

O Instagram é a quarta rede social mais usada em todo o mundo, com mais de mil milhões de utilizadores, segundo dados de 2022, sendo que 61% dos portugueses com acesso à internet tem um perfil ativo (4,9 milhões). Uma das funcionalidades que espelha a interação entre os utilizadores é a possibilidade de colocarem 'Gostos' nos posts, os chamados likes, que no fundo são um símbolo em forma de coração.

Apesar da inovação e modernização, por vezes, existem atualizações das aplicações que não combinam com o tipo de rede social. Uma das últimas mudanças no Instagram é exemplo disso. Agora, quando um utilizador reage a uma publicação, por exemplo, fazendo like, esta desaparece do seu feed da página principal. Assim, torna-se mais difícil encontrar as publicações às quais se fez like.

Mas há uma solução. Apesar da função de rever o histórico de gostos estar oculta, é possível alcançar seguindo os passos a baixo:

- Abra a aplicação Instagram;

- Clique no seu perfil (localizado no canto inferior direito do ecrã);

- No canto superior direito há um símbolo com três barras: clique;

- Nas diferentes opções, clique em "A tua atividade" para aceder a "Interações";

- Clique em "Interações" e terá disponíveis todos os "Gostos" que deu desde a criação da sua conta.

Esta ferramenta para saber o número de likes que um utilizador já deu, desde que utiliza a aplicação, vai fazer com que recorde e reviva as várias publicações que mais gostou. Quando abrir essa configuração, clique no botão "+" localizado no centro do ecrã, caso deseje aceder a publicações ainda mais antigos.