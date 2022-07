Como contar histórias na era digital (e convencer Balsemão a fazer um podcast aos 84 anos)

Os podcasts têm cada vez mais popularidade em Portugal e juntam jornalismo, entretenimento e projetos mais pessoais. © Unsplash

Joana Beleza é responsável pela área de podcasts da Impresa e editora da secção multimédia do Expresso e conta-nos lições aprendidas, desafios na área e inclusive como foi convencer Francisco Pinto Balsemão a fazer um podcast aos 84 anos. Olhamos para a forma como a tecnologia e a era digital tem mudado a forma como contamos histórias (mais focado no jornalismo) usando as ferramentas multimédia, incluindo os podcasts ou as redes sociais.

Abordamos a evolução do jornalismo multimédia, a dificuldade em ter meios que apostem verdadeiramente num jornalismo preparado para a era digital (e da Internet) e a forma como se compete cada vez mais em Portugal com os meios de comunicação internacionais.

Olhamos ainda para a explosão do formato dos podcasts em Portugal e no mundo, a forma como a SIC capitaliza e ganha novos públicos para programas da estação relevantes como o Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer (ex-Governo Sombra) ao ponto de Ricardo Araújo Pereira já fazer descrições de imagens "a pensar no público que ouve em podcast", ou a análise semanal de Luís Marques Mendes no Jornal da Noite, mas também sucessos como o Expresso da Manhã de Paulo Baldaia, da aposta do Observador em podcasts incluindo de história ou do programa de Joana Marques na Renascença, Extremamente Desagradável.

"Uma grande história é uma grande história em qualquer parte do mundo. E eu sou fascinada pela arte de contar histórias."

