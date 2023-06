Como é usar os Apple Vision Pro? "São notáveis mas ainda vão ser só para alguns"

Cenários como os vistos em filmes como Relatório Minoritário, com um Tom Cruise, a interagir com aplicações interativas com gestos das mãos, ou Ready Player One, em que jogadores entram num mundo virtual realista ao colocarem uns óculos especiais, parecem um pouco mais perto com o anúncio dos Vision Pro, da Apple.

Estamos de volta com o podcast Made in Tech num episódio especial dedicado aos anúncios da Apple no WWDC (o seu evento dedicado aos programadores), nomeadamente o novo Vision Pro. Falámos com Francisco Jerónimo, vice-presidente da IDC Europa, a partir de Cupertino, na Califórnia.

O português dá-nos a sua análise dos óculos de realidade mista ou headsets da Apple de $3500 e que só chegam em 2024, de como foi experimentá-los, a surpresa com algumas das potencialidades e as portas em novas aplicações que abre.



O podcast:

Made in Tech EP80 - Apple Vision Pro (Francisco Jerónimo) 00:00 00:00

Aqui ficam mais alguns dos tópicos:

- O novo headset de AR/VR da Apple foi projetado como uma introdução à computação espacial. Nunca se falou de metaverso em toda a keynote da Apple.

- A rivalidade com os dispositivos da Meta (Oculus) ou HTC, bem mais baratos e com outros propósitos - mais para gaming.

- O vice-presidente da IDC Europa dá-nos com pormenor a experiência que teve a usar os Vision Pro, a interação através de gestos com as mãos, a interação com objetos reais, as conversas de videoconferência com realidade mista, a qualidade de imagem 4K, etc.

- Como 5 mil patentes, 12 câmaras, ecrãs para os olhos 4K e interação através dos gestos das mãos no ar resultam num produto que promete abrir portas, mesmo que só seja em 2024.

- A presença de Bob Iger, CEO da Disney, em palco, para mostrar como a Disney está a fazer aplicações para o Vision Pro.

- Francisco Jerónimo antevê que Apple precisa de tempo, daí o anúncio para 2024 (deve chegar aos EUA no início do ano e à Europa dentro de um ano), para que os developers/programadores possam criar experiências novas para o novo sistema operativo de óculos de realidade mista.

- Antevisão de uns óculos mais baratos, à volta dos 1500 euros, ou no final de 2024 ou em 2025, que terá mais potencial para mais consumidores.

- Estima-se que o Vision Pro de 3500 dólares tenha como clientes empresas de vários tipos (inclusive imobiliárias de luxo), pessoas com desejo em mostrar o seu poder económico, universidades e programadores a construírem novas experiências. "Para esses valerá muito a pena, apesar do preço".

- O potencial enorme com potencial de mudar a forma como é feito o ensino.

- Os outros lançamentos no evento da Apple, WWDC, inclusive o Macbook Air de 15 polegadas (muito fino), os chips Apple a chegaram a outros modelos, inclusive o poderoso Mac Studio, e as novidades no novo iOS 17, iPadOS 17, Watch 10 ou MacOS Sonoma.

