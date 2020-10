Como recuperar as fotos apagadas do WhatsApp

A aplicação de mensagens WhatsApp. © Pixabay

Se pertence ao grupo de pessoas que utiliza o WhatsApp como principal aplicação de mensagens sabe que esta app é uma das grandes culpadas pelo 'roubo' de espaço no smartphone.

Quando o espaço começa a ficar mais limitado no telefone, há quem apague as imagens e vídeos recebidos para tentar ficar com alguma margem de manobra. O problema é quando, mais tarde, percebe que precisa de alguma fotografia que já foi apagada. O resultado costuma ser sempre o mesmo, nota o jornal espanhol El Mundo: um borrão branco que marca a ausência de uma imagem na conversa do WhatsApp.

Nem tudo está perdido, já que existem algumas soluções para poder recuperar essas imagens. Em primeiro lugar, há que perceber se, por acaso, não está noutra pasta do smartphone. Poderá começar a procurar na pasta de imagens do WhatsApp na galeria do telefone, onde habitualmente são guardadas todas as fotografias que envia e recebe através da app.

Se não encontrar, avance para o WhatsApp Web, a versão para desktop da aplicação de mensagens. Se ainda não tem esta opção configurada, o processo é bastante simples: precisará do seu smartphone para fazer o scan do código QR que surgirá no ecrã. Em poucos segundos passa a ter acesso ao WhatsApp no computador (não esquecer que é preciso ter o telefone ligado à Internet).

Na barra de pesquisa procure por expressões ou palavras específicas que sabe que estavam associadas à imagem em questão.

A última opção já é mais trabalhosa: implica recorrer à cópia de segurança que o WhatsApp faz com alguma regularidade. Este método só é possível caso dê pela falta das fotos passado pouco tempo - se fizer cópias de segurança diárias, por exemplo, a versão mais recente contará já com a decisão de eliminar a imagem, limitando bastante a janela temporal para repor uma cópia de segurança.

Caso tenha a a certeza da data, é preciso desinstalar e instalar o WhatsApp, restaurando a cópia de segurança pretendida. Atenção que, neste caso, perderá também as conversas mais recentes, portanto convém pensar se precisa mesmo assim tanto das imagens em questão.

Como gerir o espaço do WhatsApp

Se for até às definições do WhatsApp (tocando nos três pontos do canto do ecrã) tem acesso à opção 'utilização de dados e armazenamento'.

Aqui pode ver quanto espaço é que as conversas ocupam no telefone. A primeira conversa a surgir será a mais 'pesada'. Com um toque pode ver o número de mensagens de texto, fotografias, stickers, vídeos e muito mais dentro de cada conversa. Na opção 'libertar espaço' pode apagar rapidamente algumas coisas para ganhar mais espaço. Vale a pena recordar que só deve apagar ficheiros ou imagens que tem a certeza de que não precisará no futuro.