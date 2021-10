Como recuperar mensagens apagadas no WhatsApp

A aplicação de mensagens WhatsApp. © Pixabay

Ninguém fica um dia hoje sem trocar mensagens com outra pessoa, seja via SMS ou através das redes sociais. Mas há uma questão que preocupa os utilizadores, sobretudo nas redes sociais: recuperar mensagens, equivocamente ou propositadamente, eliminadas. Este artigo explica-lhe como recuperá-las no WhatsApp.

A aplicação detida pelo Facebook não tem qualquer funcionalidade óbvia que permita recuperar mensagens eliminadas, deixando os utilizadores à mercê de aplicações complementares como WhatsRemoved+. Acresce as alturas em que se troca de smartphone e algumas mensagens antigas acabam por se perder, bem como arquivos de fotos e vídeos antigos

Porém, há uma forma no WhatsApp de recuperar os conteúdos eliminadas. O WhatsApp costuma fazer cópias de segurança e, por isso, existem backups das conversas todos os dias. Se não sabia, repare que o WhatsApp cria um backup de todos as conversas às 2h por definição, a menos que as configurações sejam alteradas manualmente.

Além disso, mesmo que não tenha mudado de smartphone e apagou por engano algumas conversas do WhastApp e deseja restaurá-las, pode começar por desinstalar a aplicação, reinstalá-la e restaurar as conversas apagadas recorrendo ao último backup.

Siga estes passos para recuperar as mensagens eliminadas:

1 - Certifique-se que a opção de backup está definida como diária. É esta opção que torna mais fácil todo o processo, pois guarda as conversas regularmente.

2 - Se mudar para um novo smartphone, primeiro, faça o download do WhatsApp.

3 - Inicie sessão introduzindo o número de telemóvel

4 - Depois de configurar a aplicação, aparecerá uma opção para "restaurar" todas as conversas do WhatsApp.

5 - Clique na opção restaurar e todas as mensagens antigas / excluídas do WhatsApp serão restauradas para o novo smartphone. Certifique-se se as mensagens recebidas após o backup foram ou não restauradas.