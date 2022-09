Como reinventar uma tecnológica ucraniana (com ajuda portuguesa) em tempo de guerra

Alexandra Govorukha na Web Summit © Sigma Software

Alexandra Govorukha viveu toda a vida na Ucrânia. A 24 de fevereiro de 2022, quando a invasão russa de larga escala começou, estava numa viagem de negócios, em nome da sua empresa, a Sigma Software (o braço de software do grupo sueco-ucraniano Sigma Group), no Dubai. Prioridade número 1? Voltar à Ucrânia para ajudar a sua família a sair do país.

A Sigma Software dividia-se, até fevereiro, entre Kharkiv (onde tinha o maior centro) e a capital Kiyv. Kharkiv, a cidade das universidades e onde nasceu a empresa de software, foi das primeiras a ser alvo de maiores bombardeamentos. Foi preciso preparar a saída dos funcionários da empresa (e respetivas famílias) em segurança e montar operações em países como Polónia, Suécia, mas também Reino Unido e Portugal.

A conversa:

O setor tech ucraniano

Nesta conversa falamos sobre o seu percurso de vários anos, a tentar desenvolver o setor tecnológico da Ucrânia - ajudou a fundar a comunidade de empreendedores tech, UTEW Tech Tribe e vários eventos. Exploramos a forma como o prometedor setor tech ucraniano em franco crescimento há três anos foi abalado pela guerra, mas também tem contribuído para a resiliência e inteligência ucraniana a lidar com os dramas.

Na Sigma Software lidera as áreas de PR e Growth e divide-se por estes dias entre Portugal e Reino Unido. A empresa apoia empresas e startups com software personalizado e tem como clientes Volvo, SAS, Oath Inc. ou Checkmarx.

Alexandra está também a ajudar organizar o "Hack For Peace" Cross-European Hackathon. O evento realizado entre 21 e 23 de outubro de 2022 pelo Sigma Software e a Tech Nation UK, com apoio de outros parceiros, tem o apoio oficial do Governo ucraniano e espera unir developers (programadores), empreendedores, mentores e investidores do Reino Unido, Suécia, Portugal, Polónia e Ucrânia.

O objectivo? Construir soluções e produtos inovadores para resolver problemas relacionados com a guerra e ajudar no esforço de sobrevivência e que leve à paz no continente europeu. As áreas 'alvo' são:

✅ Cibersegurança, higiene informativa e guerra mediática

✅ Saúde Mental

✅ Educação de crianças em tempo de guerra

✅ Logística em tempo de guerra