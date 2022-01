Building the Future, ou como se organiza o evento que quer "construir o futuro"

Régie onde é controlado todo o live streaming do palco principal do evento. Tela holográfica, invisível aos olhos das audiências, permite ilimitadas hipóteses de efeitos, grafismos e interações virtuais. © Rita Chantre / Global Imagens

Por estes dias o cineteatro Capitólio, em Lisboa, está transformado numa mega régie de produção audiovisual, onde a Microsoft Portugal produz aquele que já é o seu evento-bandeira anual. O Building the Future arrancou na quarta-feira e decorre até amanhã (sexta-feira), em formato 100% digital, sob o mote "Ativar Portugal". O Dinheiro Vivo (DV) esteve no Capitólio, onde assistiu in loco às exigências da conferência que se propõe a "construir o futuro".

Ao longo de três dias vive-se uma azáfama no interior do Capitólio para que tudo corra bem - no primeiro dia, o evento cumpriu o programa previsto. O Building the Future ocorre mais uma vez em formato digital, mas o que se passa em cada uma dos palcos (ou canais) não é transmitido em deferido. Tudo acontece no momento, num mega palco montado no interior daquele histórico cineteatro, por agora base da Microsoft Portugal.

Teresa Víriginia, chief marketing officer (CMO) & PR Lead da Microsoft Portugal, e Paulo Dias, chief relation officer (CRO) da iMatch, os principais rostos da organização, contam ao DV que "só há poucas semanas" foi tomada a decisão de tornar o evento digital. A ideia era que a edição de 2022 assumisse um formato híbrido (presencial e digital), mas o contexto pandémico no país não o permitiu. Os organizadores dispensaram o risco do evento se tornar num "foco de contágio" e passaram diretamente do "plano A para o plano C". Mas a alteração, a poucas semanas do arranque do evento, não mudou os objetivos, pois, realçam ambos, os cenários estavam criados. Apenas se alterou a logística - montou-se um só palco físico, há menos pessoas no local, mas os conteúdos e os painéis seguem o que já estava previsto.

Building the Future ocorre no cineteatro Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa. © Rita Chantre / Global Imagens

A organização estima que entre os dias 26, 27 e 28 participem no Building the Future entre 25 mil e 30 mil pessoas, desde empreendedores, comunidade tecnológica, estudantes e académicos, entre outros interessados. Há nove palcos (apenas o principal é físico), mas sem audiência presencial. No fundo existem nove canais, centralizados na mesma plataforma, para aceder às 170 sessões previstas e ouvir os 350 oradores convidados.

Só a equipa do evento, os oradores do palco principal e outros convidados podem aceder ao interior do Capitólio. E não basta apresentar certificado digital. A organização exige a realização de um teste à covid-19 - assegurado pela farmacêutica Janssen (patrocinador do evento) - ou apresentação de um resultado negativo válido. Caso surja um caso positivo, há uma sala preparada para o isolamento e restantes procedimentos.

O evento é da Microsoft, que conta com a co-organização da iMatch, mas quem garante que todos os conteúdos chegam às audiências sem falhas é a produtora Hipnose. Para que nada falhe 170 pessoas trabalham nestes três dias em todos as questões técnicas e operacionais. Dércio Salvador, produtor da Hipsone, diz que o Capitólio "é das melhores salas de Lisboa para se trabalhar".

O desenho da sala principal, sublinha o produtor, dá as melhores condições para levar para o mundo digital tudo o que a tecnologia permite fazer, em tempo real, sem a necessidade de fazer pós-produção aos conteúdos. À primeira vista, o palco principal parece ter o formato comum, mas um olhar mais atento nota uma tela transparente, feita de fibra de carbono, no palco. Esta tela, invisível aos olhos de quem assiste "capta a projeção e absorve a luminosidade" necessária para uma experiência imersiva. Para o efeito, à exceção do palco, a sala do Capitólio permanece escurecida. Dércio Salvador diz que esta tecnologia já existia e permitia criar realidade aumentada, mas só para televisão. Apenas há um ano foi desenvolvida a tela holográfica para aplicar em eventos deste género.

No palco vemos apenas Filomena Cautela, a anfitriã do evento, sem nada ou ninguém ao redor, mas no ecrã, graças à referida tela, são visíveis efeitos e grafismos e há interação em tempo real com os elementos digitais.

"A nível de grafismos, esta tela permite muita imaginação. Permite maior interação com os elementos. Antigamente, seria necessário fazer pós-produção, agora quase tudo é possível com esta tela holográfica. Com conteúdo pré-preparado consegue-se criar movimentos em qualquer espaço em tempo real. Quem está na sala nem percebe que há uma tela à frente", explica o produtor.

Como se trata de um evento 100% digital, há necessidade de acautelar falhas desnecessárias. O que não pode falhar? a internet, afinal o evento está a ser transmitido em live streaming para qualquer parte do globo onde haja audiência inscrita. Por isso, "há vários backups de redes, de vários operadores" - se alguma falhar, surge logo sinal de outra rede. "Se isso acontecer, ninguém nota lá em casa", afiança Dércio Salvador, explicando que esta lógica de ter vários sistemas de redundância serve para tudo no evento. "Falhas de energia é que não pode haver", lembra. É a única eventualidade que está fora do controlo da organização.

Um evento desta dimensão, em formato digital, segundo a Hipnose, não leva nem mais nem menos tempo a organizar. A edição de 2022 começou logo a ser pensada mal terminou a edição de 2021. A fase de planeamento começou em abril do ano passado e a fase de produção já estava em marcha desde outubro. "Diferenças só na montagem do espaço", conclui Dércio Salvador.

Esta é a parte logística que assegura o evento. Depois há várias equipas de backoffice da iMatch, que gere as plataformas do Building the Future, instaladas em espaços que habitualmente servem de camarins para artistas de outros espetáculos.

"A iMatch começou na área da inovação a ajudar pessoas e organizações a terem mais ideias e melhores processos de ideação", explica Paulo Dias, CRO da empresa. "Fomos entrando pelo empreendedorismo, tecnologia, pela cultura empresarial, projetos de impacto e eventos. Os eventos não o nosso core, mas há cinco anos começamos a conversar com a Microsoft e, pela nossa ligação à comunidade empreendedora, começamos a falar num evento para essa comunidade. Fomos alargando o conceito e acabamos a fazer e a co-construir toda a parte operacional deste evento", explica. Uma relação que deverá continuar nos próximos anos, depreende-se.

Paulo Dias, chief relation officer da iMatch © Rita Chantre / Global Imagens

Plataforma em inteligência artificial conecta empresas, oradores a participantes

É a iMatch que monitoriza os sistemas de comunicação deste evento, assentes numa plataforma digital apenas disponível para os participantes do Building the Future. A plataforma, disponível para iOS e Android, está alicerçada em inteligência artificial (IA) e disponibiliza tudo: calendário das sessões, descritivos sobre cada painel e oradores, bem como o acesso a todos os palcos - neste caso canais. Permite conhecer outros participantes, contactar com empresas e até aceder a uma inscrição para um hackathon - criado pela Taikai e promovido pela Galp e Microsoft.

Mas a grande vantagem da plataforma, explica-nos Cláudio Lins, chief action officer da iMatch, é a possibilidade de ativar contactos, fazer pedidos de reunião e verificar quem são as pessoas sugeridas para eventuais encontros de negócio online. Através da IA, a plataforma cruza dados, preferências e objetivos e faz susgestões de contactos. Além disso, permite este ano um "speed dating", que são salas dentro da plataforma onde é possível reunir durante dez minutos pessoas com perfis idênticos.

Além disso, esta edição traz mais novidades. A plataforma tem um "gestor de acessibilidade", que está responsável por orientar os participantes com algum tipo de incapacidade. A plataforma permite legendar as sessões e conta, ainda, com uma tradutora de linguagem gestual.

A trabalhar só para a plataforma há uma equipa de cerca de dez pessoas, incluindo Lins. Acresce ainda uma outra equipa de seis chat controllers, que monitorizam todas as interações no chat da plataforma. Isto é, quando está a decorrer um painel é possível submeter comentários ou lançar questões. Quando os oradores não interagem são os chat controllers que assumem a interação com o participante. A partir desse chat também é possível solucionar questões técnicas suscitadas pelos participantes. A organização explica-nos que o fluxo de mensagens foi "elevado" neste primeiro dia. Na edição de 2021, foram trocadas mais de 20 mil mensagens em três dias.

Os camarins do Capitólio foram transformados em verdadeiras salas de operações. Esta é a sala onde elementos da iMatch gerem a plataforma do Building the Future. © Rita Chantre / Global Imagens

É a partir desta plataforma que também ocorre uma das principais iniciativas do Building the Future, trata-se do Job Pitch Challenge. Um espaço dedicado só a estudantes universitários que procuram o primeiro contacto com as empresas.

"O que nós fazemos é juntar o talento nacional às empresas", conta Gonçalo Palha, gestor de projetos da iMatch responsável pela iniciativa. Há 21 empresas inscritas este ano, que estão disponíveis para ouvir pitch de "poucos minutos" dos estudantes universitários inscritos. "A ideia é tentar que estes candidatos tenham oportunidades nas empresas", clarifica o responsável.

Como funciona a iniciativa? Antes do evento arrancar foi aberto um período de inscrições. Surgiram "quase 500 candidatos", cujos currículos foram enviados para as 21 empresas, que selecionaram "quase 200". Cada empresa pôde selecionar 15 candidatos. Tendo em conta que até ao primeiro dia do evento alguns possam já estar empregados ou tenham desistido, deverão ser ouvidos pelas empresas entre 130 e 140 universitários.

O que a equipa de Gonçalo Palha faz é "garantir que todos os intervenientes estão online na plataforma no momento das entrevistas". Ao longo dos três dias, decorrem 315 entrevistas, 105 por dia.

Um evento de Portugal para os portugueses

À medida que os bastidores do Building the Future se vão revelando é inevitável lembrar a Web Summit, embora a última edição da cimeira tecnológica de Paddy Cosgrave tivesse tido um formato presencial. Mas, para Teresa Virgínia, CMO e PR Lead da Microsoft, não há comparação possível: "Este é um evento feito em Portugal, para os portugueses, para as companhias e organizações portuguesas. E isso diferencia-nos muito".

A responsável lembra que a Microsoft também marca presença na Web Summit e nota ser "muito bom" que a feira tecnológica se realize em Portugal. Contudo, afirma que a Web Summit poderia estar noutro lado se a organização assim o entendesse e que se trata de "um evento que não é feito para Portugal, muito focado no empreendedorismo". Já o Building the Future - sublinha - é "um evento muito mais abrangente e com uma quantidade tópicos muito mais relevante para outras audiências, que não são só os empreendedores".

Teresa Virginia, chief marketing officer e PR Lead da Microsoft Portugal © Rita Chantre / Global Imagens

Dando força ao argumento, Teresa Virgínia aponta o potencial do evento da Microsoft. "Os dois primeiros dias são dedicados à economia e empresas. Este é o principal evento de transformação digital em Portugal. Daí o tema do primeiro dia ser Beyond [além]". A ideia é debater os desafios e limites dos avanços tecnológicos. "Depois vem a tecnologia do futuro", diz, referindo-se ao tópico Future que marca os debates sobre o papel de tecnologias como IA, machine learning, automação e big data.

Nessa lógica, o segundo dia é marcado pela sustentabilidade: "A tecnologia pode ser boa, mas não será possível sem as pessoas neste movimento de digitalização mais inclusivo - há digital, há pessoas, mas se não houver planeta não haverá nenhuma das duas". A CMO e PR Lead da Microsoft Portugal refere-se ao facto de cada transformação ter um catalisador, que neste caso é a tecnologia. Mas, para uma mudança favorável, é necessário medir o impacto da mesma e até onde se pode ir. É esse o mote do segundo dia.

O terceiro é dedicado à educação. Um tema que há muito é prioritário para a Microsoft. O objetivo, explica a gestora, é trazer a comunidade académica - estudantes e professores - à colação da necessidade de, hoje em dia, ser necessário uma formação contínua. "Hoje em dia, se não houver uma aprendizagem contínua as pessoas tornam-se obsoletas, algo que não acontecia antes. Quando alguém se formava sabia que estava preparado para desempenhar um trabalho o resto da vida", diz. A urgência "é tão grande" que o evento quer debater soluções para o futuro. "Nesse dia vamos apresentar a nossa visão para o futuro da educação", salienta.

A régie montada no Capitólio conta com operadores de som, de iluminação do espaço, equipa de realização, equipa para o teleponto e operadores de vídeo. Esta é a régie do palco principal. No exterior do edifício, instaladas em contentores, estão as régies dos restantes oito palcos, todos em formato virtual. Com exceção do palco principal, cada palco tem alocada uma equipa de três a quatro pessoas para controlar o live streaming. © Rita Chantre / Global Imagens

A par dos grandes temas, o evento ainda tem um espaço dedicado às startups - o NOS Startup World - e, pela primeira vez, um palco dedicado só ao bem-estar. "Este tema está a ser muito questionado, especialmente por esta exposição exagerada ao digital, e nós queremos trazer isso para a conversa. Como é que fica a felicidade, o bem-estar dos países e das pessoas nesta digitalização?", interroga-se.

Acresce um espaço dedicado só às comunidades tecnológicas, o palco Code, que serve também para a Microsoft apresentar o que está a desenvolver.

Tudo isto à distância de um clique, através de uma plataforma online, cujos conteúdos são assegurados em live streaming a partir do Capitólio, em Lisboa.