Competição de dados nascida em Portugal vale distinção da Unesco

Foi em abril de 2021 que nasceu em Portugal a primeira competição internacional de ciência de dados para resolver desafios de impacto social. A World Data League decorreu até julho de 2021 e agora valeu o reconhecimento da Unesco, segundo anúncio feito na semana passada.

A competição foi distinguida como um dos 100 melhores projetos de inteligência artificial para o desenvolvimento sustentável pelo Centro Internacional de Pesquisa em Inteligência Artificial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

Na primeira edição, a competição nascida em Portugal reuniu 50 equipas com cientistas de dados de 34 nacionalidades. Com base no objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas dedicado às cidades e comunidades sustentáveis, foram apresentadas soluções para temas como transportes públicos, qualidade do ar ou poluição sonora.

"Queremos que os desafios desenvolvidos durante a World Data League tenham máximo impacto e sejam utilizados pelo maior número de organizações possíveis. Por isso todo o código produzido é aberto e de livre utilização, assim como todas as estratégias e conclusões", destaca Leonid Kholkine, co-fundador do projeto, em conjunto com Miguel Monteiro e Rui Mendes.

A próxima edição da World Data League vai arrancar em março e tem a primeira fase de inscrições abertas até 31 de janeiro, através desta página.