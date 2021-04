Computadores continuam em alta: vendas disparam 55% no primeiro trimestre de 2021

Vila Nova de Gaia,17/12/2020 - Computadores que estão estão ser entregues a alunos no âmbito plano digital. Professor Paulo Nunes prepara e entrega os computadores a pais e alunos na escola Inês de Castro em Gaia (Pedro Correia/Global Imagens) © Pedro Correia/Global Imagens

A procura por computadores continua imparável em 2021, apesar dos problemas logísticos e escassez de componentes que se têm verificado. No primeiro trimestre de 2021, as vendas de computadores - o que inclui desktops, portáteis e workstations - cresceu 55,2% em comparação com o ano anterior, uma medida impressionante que reflete a popularidade continuada deste segmento durante a pandemia de covid-19.

Os dados do mais recente relatório trimestral da IDC indicam que a Apple foi a marca que mais cresceu neste início de ano, com as vendas de computadores Mac a dispararem 111,5%. A fabricante de Cupertino é a quarta maior fabricante mundial e a sua quota de mercado subiu de 5,8% no início de 2020 para os atuais 8%.

No topo, nada de novo: a fabricante chinesa Lenovo lidera o mercado, com 24.3% de quota e um crescimento de 59,1% em unidades vendidas. A HP está em segundo, com 22,9% e uma subida de 64,1%, e a Dell Technologies encerra o pódio com 15,4% do mercado (subida de 23,4% face ao mesmo período de 2020). Na quinta posição encontra-se a Acer, cujas vendas deram um salto de 73,5%.

"A procura que não foi satisfeita no ano passado passou para o primeiro trimestre e a procura adicional provocada pela pandemia também continuou a impulsionar os volumes", explica o analista da IDC Jitesh Ubrani. "No entanto, o mercado continua a ter dificuldades e contratempos, incluindo escassez de componentes e problemas logísticos, cada qual contribuindo para um aumento dos preços médios de venda", alertou o especialista.

Este ressurgimento do mercado de PC e o aumento dos preços, nota a consultora, está a ser impulsionado sobretudo pelo crescimento dos videojogos, a necessidade de portáteis com melhor desempenho no contexto empresarial e um aumento da procura por dispositivos com ecrã tátil no segmento da educação.

O salto homólogo é tão grande este ano, analisa o relatório, porque este período foi muito afetado pelo início da pandemia em 2020. No total, venderam-se 84 milhões de computadores nos primeiros três meses do ano, o que também representa a comparação mais favorável com o quarto trimestre desde 2012.

Segundo a IDC, é habitual haver uma grande quebra sequencial de vendas no primeiro trimestre, após a alta do Natal. Este ano isso não aconteceu: as vendas totais caíram apenas 8%, o que é considerado um declínio "modesto" e que não se via há nove anos.

"Não há dúvidas de que, ao entrar em 2021, a acumulação da procura por PC era extensiva nas empresas, consumo e educação", detalha o analista da consultora, Ryan Reith. "Acreditamos que se deu uma mudança fundamental em relação ao PC, que irá resultar num panorama mais favorável nos próximos anos", considera.

Os três segmentos referidos "estão a registar uma procura que não esperávamos ver acontecer", mesmo com muitos países na fase de reabertura pós-pandemia. O analista avisou que a escassez no sector dos semicondutores e outros componentes continuará a ser um tópico importante este ano.